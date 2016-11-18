《路透精英汇》市场或高估了特朗普胜选给大型银行带来的好处--瑞银高管

路透纽约11月17日 - 瑞银(UBSG.S)资产管理业务高管周四在路透全球投资展望峰会上表示，如果美国新政府不能对大型银行简化繁琐的程序，那么美国大选以来的金融股涨势可能减缓。

据瑞银资产管理公司旗下股市、多元资产和O'Connor对冲基金业务全球主管Dawn Fitzpatrick表示，近期这波涨势推动标普500金融股指数.SPSY自11月4日以来涨逾13%，但如今将面临“短期”回落。

“我认为市场可能有点不对劲的事情之一是，地区银行和货币中心银行之间的相对估值，”Fitzpatrick称。“你将会发现金融方面的政策会不成比例地有利于地区银行。”Fitzpatrick负责管理约3,000亿美元资产。

此外，她还质疑对“大型货币中心银行将恢复金融危机前状况”这一观点的看法。

Fitzpatrick称，对大型银行放宽监管的程度可能有限，但2010年多德-弗兰克金融改革法案的某些规定可能会对更多地区银行豁免。

尤其是，资产超过500亿美元的银行将受到更多监管限制，他们一直在游说提高这个门槛。

Fitzpatrick称，若调整这一规定可能促进地区银行的并购。(完)