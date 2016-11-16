《路透精英汇》尽管特朗普政策引发波动 短期市政债券仍将安度难关--瑞银

路透纽约11月15日 - 瑞银财富管理公司周二指出，在特朗普的新执政团队制订新税负和财政政策之际，加码买进美国市政债券的投资者应当着眼于存续期较短的债券。

“从投资者投入更多资金进入这个市场的程度看来，在2017年底前税赋环境更加明确以前，他们可能希望持有较短期的债券，”瑞银财富管理市政债券研究部门主管Thomas McLoughlin指出。

市政债券收益不课征联邦所得税，长期以来备受美国课税级距较高的富人所青睐。

然而，特朗普拟调降税率，可能减低免税债券的吸引力；这些债券为州政府及市政府为基础建设、医院及学校融资的主要工具。

McLoughlin在路透全球投资展望论坛当中指出，鉴于特朗普及共和党掌控白宫和参众两院多数席位的情况，税负改革将成为2017年市场关注主轴。

“我认为市场目前陷入挣扎，主要是因为目前缺乏明确的细节所致，”McLoughlin表示。

“市政债券市场肯定正试着进行调整，研判这对免税债券的威胁有多严重，以及这个威胁是否被过度渲染，”他称。

然而，McLoughlin相信，这对市政债券免税地位构成威胁的程度较以往来得低，因为公众利益团体积极游说，展现这对州政府及当地政府建设基建设施所扮演的重要性。(完)