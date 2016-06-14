《路透精英汇》瑞银认为在当前环境下私人银行难以实现营收增长

路透苏黎世6月13日 - 瑞银(UBSG.S)财富管理部门总裁Juerg Zeltner周一表示，在负利率与客户活动减少的环境下，私人银行将很难实现营收增长。

“我就是认为以现在的环境，无法预期营收将会增长，”Zeltner在路透全球财富管理峰会的苏黎世分会场表示。他主管瑞银的美洲以外财富管理业务。

包括瑞银在内的许多私人银行都在力图节约成本以提高获利能力。

“当然，现在每个人都会预期，银行最终会借助于降低成本，”Zeltner说。

瑞士信贷(CSGN.S)国际财富管理部门主管Iqbal Khan在峰会上发言时，则对行业营收增长表达了较为乐观的看法。此前该行公布的第一季数据令人鼓舞。

“第一季数据说明，在极艰困的市场环境下，我们其实还是可以实现营收增长。我认为我们正付出巨大努力，以维持第一季出现的这种势头，”他说。

**金融技术的未来**

这两家瑞士最大的银行业者最近几年一直忙于应对美国为首的外国监管机构发起的避税调查；现在他们还要面对新的金融技术竞争者，其中包括数码财富管理公司。

瑞信股价周一触及11.61瑞郎的纪录新低，终场收报11.84瑞郎，跌幅为1.99%；瑞银则收跌2.01%。

Zeltner称，瑞银正在搭建新的数码平台，该行希望能在今年稍晚或2017年初推出。

“它并不是一个机器人理财顾问，实际上是一种在线财富管理服务提供方式，”他说。

“它将让客户在线进入我们提供的所有理财服务。我们将目标瞄准数码理财市场...所以不用跟某个人接触，但一样可以得到瑞银的服务。”

目前，瑞信的Khan认为利用新技术改善银行内部流程的机会更大。

“机器人理财顾问本身就是在制定长期整体策略时无法忽视的部分，”Khan说，“但我也不想过分渲染这个话题。”(完)