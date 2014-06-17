《路透精英汇》瑞银考虑收购私人银行 但更青睐内生增长--高管

路透日内瓦6月16日 - 瑞银UBSN.VX财富管理部门主管周一表示，该行正考虑收购其他私人银行，但相比之下则更青睐内生增长。

由于全球对存在瑞士等中心的免税资产进行整顿，私人银行业获利较佳、风险较低的前景因而失色。

虽然形势艰困，但瑞银的目标是新流入的资金净增规模每年为3-5%，瑞银私人银行主管Juerg Zeltner向路透表示，这主要将通过自身增长实现。

“我们拥有内生增长的基因，”Zeltner在日内瓦参加路透全球财富管理峰会时称，“但我们会考虑收购，要么是进军新市场，要么是进行并购。”

Zeltner在峰会上拒绝透露收购计划的细节。

瑞银过去一直是一个较为谨慎的收购者。2013年，该行完成了对Link Investimentos的收购交易，并将后者整合进旗下巴西财富管理部门。Link是一家总部位于巴西、专注于股票和衍生品交易的券商。(完)

(编译 许娜；审校 田建华)

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