《路透精英汇》“沪伦通”将不会是“沪港通”的翻版--伦交所高管

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港11月17日 - 伦敦证券交易所集团(LSE)一位高管表示，由于存在时区和投资者基础的差异，提议中的伦敦-上海股市交易互联互通机制（沪伦通）将不会是现行沪港通的“翻版”。
LSE旗下富时罗素亚洲的董事总经理Jessie Pak周二在路透全球投资展望峰会上表示，现在说沪伦通到底是什么样的还为时过早，但不太可能是沪港通的形式。
“当然从目前的互联互通机制中汲取经验很不错，但与伦敦的互联机制不会是这个的翻版，因为不是一个市场。中国和香港在时间上接近，而英国和中国有七八个小时的时差。”
9月，英国和中国同意就伦敦和上海的两家股票交易所互联互通机制展开可行性研究，但没有提供进一步的细节。
“要看看能给客户带来什么好处，因为投资行为是不同的。中国市场更为散户化，所以什么能吸引散户投资伦敦股市呢，抑或是相反？到底哪些对双方的市场有意义，还没有确定，”Pak说。
Pak发表评论的同时，沪港通于周二庆祝上路满一周年。
Pak表示，富时罗素也就开放中国股市，以及将中国A股纳入例如富时新兴市场指数等这类全球指标所需的变更，与中国政府密切讨论。
Pak曾于9月对路透表示，富时将检视夏季期间中国政府阻止股市抛盘的种种举措，包括设定卖股上限与停牌。当时中国股灾令指标股指跌掉40%之多。
在7月股灾最严重之时，曾有逾半数在大陆股市挂牌的股票停牌，使得海外投资者追踪这些股票的流动性发生问题。
Pak表示，富时已就未来如何处理停牌问题，对客户进行谘询，考虑针对客户的反馈变更规定。投资者追踪富时指数诸多产品的资金多达数百亿美元，客户调查可能对外资投资中国股市的方式产生潜在影响。
Pak说，富时打算在今年内完成规则上的变更。(完)
(编译 王洋/陈宗琦；审校 高琦)
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