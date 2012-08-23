潘基文将赴伊朗出席不结盟运动峰会

联合国发言人周三称，联合国秘书长潘基文将出席下周在伊朗召开的不结盟运动峰会。美国和以色列则呼吁抵制此次会议。该官员称，潘基文“十分清楚此行的敏感性”，但也深知自己的责任，他将借此机会就伊朗核项目、恐怖主义、人权及叙利亚危机等问题与伊朗高官举行双边会谈。