《路透精英汇》债券面临困难时期 因通胀预期上升--大华资产管理

2016年11月17日，新加坡，新加坡大华资产管理的多资产及股票策略投资长John Doyle参加路透全球投资展望峰会。 REUTERS/Edgar Su

路透新加坡11月17日 - 新加坡大华资产管理(UOB Asset Management)的一位投资高管周四表示，由于美国总统当选人特朗普计划增加财政支出可能刺激全球通胀，债券在2017年上半年将迎来艰难时光。

大华资产管理的多资产及股票策略投资长John Doyle在路透全球投资展望峰会上表示，因预期美国经济成长将会加快，大华抛掉了存续期较长的债券，并增持较短期的债券。

Doyle预期美联储2017年底之前将升息三次。

大华资产管理所管理的资产总计为152亿坡元(107.4亿美元)，包括股票、固定收益和多资产等部门。

“通胀预期的转变...对投资有很大影响，”Doyle表示，“上半年(对于全球各地的债券)可能比较困难。”

Doyle表示，美元可能继续走强，尤其是潜在的税务赦免可能促使美国企业把更多利润汇回国内。

“我们确实预期美元呈上升趋势，”他说，“上半年，非常明显美元将是赢家。下半年，要看世界其它地区的经济成长与通胀向哪个方向发展。”

Doyle表示，美元上涨可能给其它地区带来通胀压力，因为其它货币会相应贬值。

“那可能意味着欧洲和日本不必实施以前那么大力度的货币刺激，”他说，“这些经济体的利率将开始调整。”

Doyle表示，尽管日圆走软，但由于国内债务庞大、低利率和不利的人口形势，日本可能是2017年受到打击最严重的经济体之一。他对日本的看法是“减码”。

大华资产管理对于中国亦持“减码”看法，担心潜在的房市泡沫，以及债务水平偏高影响银行业。(完)