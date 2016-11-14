《路透精英汇》特朗普财政计划可能刺激欧洲跟进扩大支出--瑞士信贷

2014年10月28日，图为在巴黎拍摄的美元和欧元纸币。 REUTERS/Philippe Wojazer

路透香港11月14日 - 瑞士信贷亚太区首席投资总监伍泽恩(John Woods)表示，特朗普当选美国总统将开启一个财政支出时代，可能提振美国经济成长，并刺激欧洲国家政府跟进。

特朗普承诺将透过大量投资基础建设及大幅调降企业税，提振美国国内经济成长。

虽然特朗普政府将优先实施哪些措施，或是如何筹措财源，目前还言之过早，但特朗普所属的共和党掌控了国会参众两院，让特朗普获得极大的空间。

“即将上任的政府的最初暗示，以及特朗普在竞选期间的言论使投资者关注预期中的政策将对通胀产生的影响，”伍泽恩在香港举行的路透全球投资前景峰会上说。

“我的意思是，新政府或许会讨论实施远比之前几届政府更积极的财政政策，”他说，“欧盟开始实施积极财政政策也不是没有可能的。”

伍泽恩预计美国利率将上升，他建议主要投资股市，看好基础设施和国防、医疗、金融和资源开发类股。

这是建立在金融行业监管将简化，撤销部分奥巴马推出的平价医疗法案以及建筑业支出将增加的预期之上的。

**与中国的贸易**

伍泽恩称，他认为美国不太可能与其最大的贸易伙伴--中国展开全面贸易战，尽管特朗普在选战中指责中国当局蓄意扶持本国出口商，他还提到要对中国商品征收高关税。

“我认为，加快或加大中美之间的贸易摩擦实际上是拆自己台的行为，”他说道。

伍泽恩称，鉴于过去两年中国经济放缓导致大规模资本外流，特朗普在给中国贴上汇率操纵国标签一事上或许有难度。

一年前，中国的债务快速增加但经济增长却放缓曾是投资者最为担忧的事情，但伍泽恩称现在这些担忧已经没那么大了。

“我认为大家的看法发生如此巨大的变化，是因为中国经济减速出现缓解迹象，有人甚至认为经济已有所企稳，”伍泽恩表示。

伍泽恩说，他预计中国政府将侧重于稳增长，直至2017年10月中国共产党召开五年一次的全国代表大会。之后，习近平主席或将采取一些强硬措施控制债务规模。

“中国政府一心想支撑经济增长、防止经济滑坡，因为我认为目前没有政治意愿希望经济增长更大幅地下滑，”他说。

“他们将必须使很大一部分债务国有化，而且他们有办法这么做。”(完)