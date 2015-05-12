《路透精英汇》美国很快将推出银行薪酬新规--监管官员

路透华盛顿5月11日 - 美国一位高级监管官员周一告诉路透，美国监管机构将很快发布旨在抑制华尔街过高薪酬的新计划，相关提案四年前首次推出。

美国通货监理局(OCC)局长Thomas Curry在路透金融监管峰会上表示， 六家监管机构将重新提出2011年4月首次推出的规定，禁止奖励过于冒险的做法。

“我希望，我们会在不久的将来重新提出相关规定，而且是越快越好。”

Curry称，各监管机构之间的争议现已基本理清，此规定对银行及美国证券交易委员会(SEC)监管的企业同样适用，不过他拒绝透露对2011年提案已做出更改的详情。

拟议中的规定将要求金融企业制定一定措施，例如至少将管理层的奖金半数推迟至最少三年以后发放。

Curry暗示，新规定可能还要求银行能够在管理层决策最终对业务带来不利影响的情况下，收回管理层的奖金。

“要使补偿处于风险之下，并能够在看到决策的实质影响后做出相应调整，这一点至关重要，”他在被问及奖金收回事宜时这样表示。(完)

(编译 刘秀红；审校 张荻)

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