《路透精英汇》美国很快将推出银行薪酬新规--监管官员

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿5月11日 - 美国一位高级监管官员周一告诉路透，美国监管机构将很快发布旨在抑制华尔街过高薪酬的新计划，相关提案四年前首次推出。
美国通货监理局(OCC)局长Thomas Curry在路透金融监管峰会上表示， 六家监管机构将重新提出2011年4月首次推出的规定，禁止奖励过于冒险的做法。
“我希望，我们会在不久的将来重新提出相关规定，而且是越快越好。”
Curry称，各监管机构之间的争议现已基本理清，此规定对银行及美国证券交易委员会(SEC)监管的企业同样适用，不过他拒绝透露对2011年提案已做出更改的详情。
拟议中的规定将要求金融企业制定一定措施，例如至少将管理层的奖金半数推迟至最少三年以后发放。
Curry暗示，新规定可能还要求银行能够在管理层决策最终对业务带来不利影响的情况下，收回管理层的奖金。
“要使补偿处于风险之下，并能够在看到决策的实质影响后做出相应调整，这一点至关重要，”他在被问及奖金收回事宜时这样表示。(完)
(编译 刘秀红；审校 张荻)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。