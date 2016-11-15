《路透精英汇》若放松多德-弗兰克法案的监管 可能预示银行增加放贷

2014年11月14日，美国华盛顿印钞局工作人员在检查印制的1美元美钞。 REUTERS/Gary Cameron

路透纽约11月14日 - 放松监管可能不会敲响多德-弗兰克法案的丧钟，但还是可能帮助银行业者增加放贷。

这是路透全球投资展望峰会首日投资者发出的信息，尽管美国总统当选人特朗普(Donald Trump)承诺要减少妨碍银行获利的各种监管。

特朗普赢得总统选举，提振银行类股大涨，KBW纳斯达克银行股指数.BKX在大选后的四个交易日就上涨了13.6%。该指数包含美国最大的商业银行与地区银行。

“我们不相信他会废除多德-弗兰克法案...但他会放松一些束缚银行手脚的监管限制，”纽约对冲基金公司Marathon Asset Management的执行长Bruce Richards表示。该基金管理着130亿美元资产。

其核心内容包括禁止银行使用自有资金从事风险业务的沃尔克规则，以及设立消费者金融保护局(CFPB)，监管按揭服务、收债及发薪日贷款等领域。

尽管白宫及参众两院将被共和党控制，但不清楚多德-弗兰克法案会被修改多少。

纽约对冲基金公司Omega Advisors副董事长Steven Einhorn称，“在新政府上台后，该法案的有些元素可能无法自我维持”，譬如像要求的资本水平。“你可能会认为并希望，这些调整会让银行获得更多的借贷和信贷增长机会。”

“我的确认为，多德-弗兰克法案不会被废除，”贝莱德(Blackrock)(BLK.N)固定收益全球首席投资官Rick Rieder称。“你可以多承担一点风险：不光是把大量的资金借给高质量的借款人，还可以借给小企业，借给消费者...风险偏好上升也是银行股近期上涨的部分原因。”(完)