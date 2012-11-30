《路透精英汇》美国房市积聚动能 但复苏势头脆弱

调查：日央行进一步刺激的前景减弱 市场对下个政策动向看法分歧
路透东京2月21日 - 一项路透调查显示，日本采取更多货币刺激的可能性在减低，分析师对日本央行的下个政策行动看法大致分歧，最新的调查暗示市场对央行宽松周期的预期可能到了转折点。
路透纽约11月29日电---美国房市显露的一线生机或许是鼓舞人心的,但并非所有的基金经理人都确信,房屋销量和价格的攀升能有力推动2013年的美国经济.
在纽约举行的2013年路透全球投资前景峰会上,发言者认为约1,000万宗问题抵押贷款仍是一大障碍.这些抵押贷款的余额超过了房屋当前的价值.
此外,美国政策制定者为避免"财政悬崖"而采取的措施,有可能限制当下流行的住房抵押贷款利率扣减,或是降低扣减的幅度.这也对萌发复苏迹象的房市构成压力.
在今年企业信心低迷和海外需求降温的背景下,房市一直是美国经济相对的一个亮点.
"我认为(房市)显然在复苏.所有的指标都在指向这个方向."Carrington Mortgage Holdings执行副总裁Rick Sharga说.
但他很快指出,"还没达到房地产繁荣的程度,两三年内增长可能都不会很快."
他指出,成屋和新屋销售状况良好、房价上涨和止赎减少,以及新组建家庭的潜在需求,都展现出良好的趋势.
**不利因素**
不过房市回暖所面临的风险也在增加.
若抵押贷款利率扣减幅度减少,可能会影响房屋的升值.当下流行的扣减做法使得购房人较为容易地获得更多借款,因贷款利息可以部分地在纳税中得以扣减.
Pew Charitable Trusts曾估计,2010年利率扣减让纳税人节省了大约800亿美元.
新的一年房市还面临其它不利因素.
分析师表示,获得抵押贷款很难,仍是一个绊脚石,尤其是在年轻的首次购房人主导下的市场更是如此.
不过对冲基金KLS Diversified的合伙人Jeff Kronthal指出,25-34岁年龄段的失业率开始下降.
Sharga表示,全美范围来看,遭受打压的房价仅会回升到2003年的水平.
**就业,就业,还是就业**
DoubleLine Capital资深组合经理Bonnie Baha表示,房价若想明显上涨,仍需建立在失业率下降之上.目前美国的失业率为7.9%.
对冲基金Armored Wolf的高管John Brynjolfsson则表示,单单的房市坚挺,还不足以令经济活动进入良性循环.
Ader Investment Management执行长Jason Ader则表示,他认为一些地方房市受到了机构投资者购买低价房屋的支撑,而非是购房人入市.(完)
--编译 王洋;审校 隋芬
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