《路透精英汇》美国通货监理局局长提醒银行警惕公寓市场“泡沫”风险

路透华盛顿5月16日 - 美国通货监理局(OCC)周一表示，美国商业地产的信贷风险正在上升，部分银行易受纽约、波士顿、华盛顿特区和旧金山等地公寓市场“泡沫”的冲击。

OCC希望银行业者收紧面向房地产开发商的贷款条款，近期还重新发布了银行商业地产放贷操作指导。

“此举意在提醒银行这一问题的存在，让他们在接受任何形式的检查之前，能够主动采取措施加以改善，”OCC局长Thomas Curry在路透金融监管峰会上表示。

“目前的贷款条款与合同正在弱化，”他说，并补充称他预计市场不会出现自由落体式滑坡，尽管一些城市的房屋空置率上升且建造过多。

“我们在持续密切观察。我们预计未必会出现其他地区在经济衰退期间曾出现的那种大跌，”Curry说。(完)