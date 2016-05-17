《路透精英汇》美国通货监理局局长提醒银行警惕公寓市场“泡沫”风险

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透华盛顿5月16日 - 美国通货监理局(OCC)周一表示，美国商业地产的信贷风险正在上升，部分银行易受纽约、波士顿、华盛顿特区和旧金山等地公寓市场“泡沫”的冲击。
OCC希望银行业者收紧面向房地产开发商的贷款条款，近期还重新发布了银行商业地产放贷操作指导。
“此举意在提醒银行这一问题的存在，让他们在接受任何形式的检查之前，能够主动采取措施加以改善，”OCC局长Thomas Curry在路透金融监管峰会上表示。
“目前的贷款条款与合同正在弱化，”他说，并补充称他预计市场不会出现自由落体式滑坡，尽管一些城市的房屋空置率上升且建造过多。
“我们在持续密切观察。我们预计未必会出现其他地区在经济衰退期间曾出现的那种大跌，”Curry说。(完)
(编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。