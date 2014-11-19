《路透精英汇》2015年美国大型股仍是首选--Voya投资长

路透纽约11月18日 - Voya Investment Management多种资产策略投资长Paul Zemsky周二在路透全球投资前景峰会上称，美国联邦储备理事会(美联储/FED)调整政策步伐缓慢，公司利润率较高，加上经济增长强劲，将使美国大型类股成为2015年股市最好的选择。

“风险回报最高的将是美国大盘股，”Zemsky称。

Zemsky称，明年美国经济增长可能超过3%，跑赢日本和欧洲发达国家，以及主要新兴国家巴西和俄罗斯。

但他表示，潜在通缩的担忧、油价大跌，以及实质薪资增长迟滞问题将令美联储不会很快升息。

他称，所以美联储在明年第四季之前可能不会升息，或许要等到2016年。

尽管美元升值可能令美国企业的产品和服务更加昂贵不利于出口，令企业营收受损，但同时也能通过降低进口物价，帮助平抑国内通胀风险。

美元指数.DXY今年已经上涨约9.4%。

对于整体市场，美元升值导致的营收下滑很容易预测，但未来升息周期的影响不好说。(完)

(编译 王丽鑫；审校 杜明霞)

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