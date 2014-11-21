《路透精英汇》美股明年料表现出色 美联储或2016年升息--威尔斯资本管理

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约11月20日 - 威尔斯资本管理(Wells Capital Management)资深投资组合经理Margaret Patel周四表示，美国股市明年强势应该超出预期，而且美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能要等到2016年才会升息。
“股市的强势将令人吃惊，”Patel在路透全球投资展望峰会上表示，标准普尔500指数.SPX明年涨幅可能介于5-19%左右。
她表示，美国股市估值目前处于均值水平，企业获利增长可能超过美国经济增速。她认为美国经济明年将温和增长2%。
Patel称，薪资增长低迷和大宗商品价格面临下行压力，都将压低美国通胀，进而可能推动美联储将首次升息推迟至2016年。
Patel还表示，她认为油价将在几个季度内维持在每桶60-80美元的区间，主要是因为供应过剩。美国原油期货CLc1最新上涨1.34%，报每桶75.68美元。(完)
(编译 朱晓军；审校 张荻)
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欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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