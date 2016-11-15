《路透精英汇》美股明年有望在特朗普政策提振下续涨--对冲基金Omega高管

2016年9月15日，人们坐在纽约证交所门前的长凳上。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约11月14日 - 对冲基金Omega Advisors副董事长Steven Einhorn周一称，美国股市料将在2017年进一步上涨，因美国总统当选人特朗普(Donald Trump)的政策有望提振公司业绩。

“明年股市前景应该会和今年一样好或者好于今年，”Einhorn在纽约路透全球投资展望峰会上称。

他讲述称，特朗普对企业海外资金汇回及减税的立场，是他作出乐观市场预估的依据。

Einhorn称，“我认为会有6-8%的回报率，”其中包括2%的派息收益。

他表示，这一预估的风险更多是在上行空间，即增幅可能更强，“超出预估的可能要大于不及预估。”

Einhorn称，特朗普的很多计划，包括降低企业所得税率，以及允许企业将收益更方便地汇回国内，都将帮助企业在未来几年实现更高获利，维持其股票的看涨走势。

他并称，尽管有效税率有可能无法从当前的27%降至特朗普提议的15%，但有望降到20%左右。企业汇回美国的现金可能会推动更多股票回购活动，这也有助提振股市。

Omega Advisors是一家成立于1990年的对冲基金，管理资产规模约40亿美元，一直被认为是业内最佳选股者之一。今年以来的回报率约为4%。(完)