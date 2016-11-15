《路透精英汇》美股明年有望在特朗普政策提振下续涨--对冲基金Omega高管

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约11月14日 - 对冲基金Omega Advisors副董事长Steven Einhorn周一称，美国股市料将在2017年进一步上涨，因美国总统当选人特朗普(Donald Trump)的政策有望提振公司业绩。
“明年股市前景应该会和今年一样好或者好于今年，”Einhorn在纽约路透全球投资展望峰会上称。
他讲述称，特朗普对企业海外资金汇回及减税的立场，是他作出乐观市场预估的依据。
Einhorn称，“我认为会有6-8%的回报率，”其中包括2%的派息收益。
他表示，这一预估的风险更多是在上行空间，即增幅可能更强，“超出预估的可能要大于不及预估。”
Einhorn称，特朗普的很多计划，包括降低企业所得税率，以及允许企业将收益更方便地汇回国内，都将帮助企业在未来几年实现更高获利，维持其股票的看涨走势。
他并称，尽管有效税率有可能无法从当前的27%降至特朗普提议的15%，但有望降到20%左右。企业汇回美国的现金可能会推动更多股票回购活动，这也有助提振股市。
Omega Advisors是一家成立于1990年的对冲基金，管理资产规模约40亿美元，一直被认为是业内最佳选股者之一。今年以来的回报率约为4%。(完)
(编译 刘秀红；审校 高琦)
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