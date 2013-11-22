《路透精英汇》投资者对美股屡创新高的走势持谨慎态度

资料图片：2007年6月27日，美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)在华尔街日报交易专题会议上讲话。 REUTERS/Chip East

路透纽约11月21日 -在路透2014年度投资展望峰会上，许多知名经理人都表示美国股市屡创纪录高位的走势行将遭清算，但他们也承认尽管存在恐慌情况，但流动性充裕仍会推高股市。

标普500指数.SPX今年以来已跳涨约25%，主要股指屡屡刷新纪录高位。投资者指出，如果美联储明年撤出刺激举措，或者公司业绩疲弱都可能对明年市场造成拖累。根据业绩来看，目前市场估值已显得过高。

美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)表示，“我现在对股市非常谨慎。”

他并称，“这个市场可以很容易出现大跌。”

伊坎将美联储的海量货币供应喻作“虚高”业绩的背后推手。

他称，“我认为许多业绩都有些海市蜃楼的意味。”这样的业绩“是由于利率极低而得，”而并非由于企业自身强健。

Omega Advisors副董事长StevenEinhorn指出，在经济走强之际减少量化宽松规模实际上利好股市，他也表示美联储将下功夫弱化撤出购债举措的影响。

“美联储开始缩减刺激举措时，有大量可选项来减缓缩减带来的痛苦，”他称，比如改变前瞻性指引，暗示将在更长时间内维持低息。

他预计美国股市明年增幅将重返较高的个位数至较低的两位数之间，这与10月时多数策略师的看法一致，他们认为明年股市仅会温和增长。

不过，Jim Chanos警告称，对于业绩继续增长的看法所需的假设可能并不现实。

他称，他掌管的Kynikos Associates基金在做空多数高杠杆煤炭公司以及诸多主要油企。

不过，持续的资金流入会推高股价。对股票配置较低的机构投资者会追逐今年的强劲股市表现并注入资金，Offit CapitalManagement首席投资长Todd Petzel称。(完)

(编译 石冠兰 审校 高琦/杜明霞)

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