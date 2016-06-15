《路透精英汇》超级富豪仍对投资北美高端房地产极有兴趣--花旗

路透纽约6月14日 - 花旗集团(C.N)私人银行主管表示，该行亿万富翁客户对于投资北美顶级房地产仍然跃跃欲试，尽管此高端市场近期已见降温迹象。

“客户的兴致仍然很高，”花旗私人银行纽约市场主管Ida Liu周二在路透全球财富管理峰会中说。“这是他们分散资产的最佳避风港。”

最近几年，曼哈顿及波士顿最高的摩天大楼建案均有花旗私人银行客户投资。该行计划未来数周在北美另一城市推出共同投资项目，但她拒绝提供更多细节。

Ida Liu今年晋升至现在的职位之前，是在亚洲为希望投资美国的花旗客户服务。她说这些客户仍极有兴趣投资美国高端房地产，并称他们的资产配置中有高达60%是房地产。

2012年6月，花旗客户对曼哈顿432 Park Avenue摩天大楼投资金额在三周内就达到4亿美元。

她说客户为每平方英尺付出约2,000美元，如今，该栋大楼每平方英尺售价约为6,000美元。(完)