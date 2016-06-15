《路透精英汇》超级富豪仍对投资北美高端房地产极有兴趣--花旗

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透纽约6月14日 - 花旗集团(C.N)私人银行主管表示，该行亿万富翁客户对于投资北美顶级房地产仍然跃跃欲试，尽管此高端市场近期已见降温迹象。
“客户的兴致仍然很高，”花旗私人银行纽约市场主管Ida Liu周二在路透全球财富管理峰会中说。“这是他们分散资产的最佳避风港。”
最近几年，曼哈顿及波士顿最高的摩天大楼建案均有花旗私人银行客户投资。该行计划未来数周在北美另一城市推出共同投资项目，但她拒绝提供更多细节。
Ida Liu今年晋升至现在的职位之前，是在亚洲为希望投资美国的花旗客户服务。她说这些客户仍极有兴趣投资美国高端房地产，并称他们的资产配置中有高达60%是房地产。
2012年6月，花旗客户对曼哈顿432 Park Avenue摩天大楼投资金额在三周内就达到4亿美元。
她说客户为每平方英尺付出约2,000美元，如今，该栋大楼每平方英尺售价约为6,000美元。(完)
(编译 李婷仪 审校 龚芳)
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路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。