《路透峰会》如果西方能源巨头离开俄罗斯，亚洲企业将取而代之--部长

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科9月22日 - 俄罗斯自然资源部长Sergei Donskoi称，如果西方巨头因欧美制裁俄罗斯退出俄能源项目，亚洲企业将替代他们。

Donskoi在路透俄罗斯投资精英汇上接受采访时称，随着美国针对与俄罗斯在北极圈、深海或页岩项目开展勘探或开采石油的合作，亚洲企业也表达了他们对此的兴趣。受制裁影响的企业需要在9月26日前停止工作。

“他们（亚洲企业）表达了兴趣。很多企业准备与我们合作，不只来自发达国家，也来自发展中国家。”Donskoi指出。

“他们拥有资源，有些情况还拥有适用于并可以在这里开发的技术。因此我们有办法解决与制裁相关的问题。”

但一些分析师表示，替代已经参与勘探的企业需要数年时间，俄罗斯期待的三至五年开始生产需要推后。

Donskoi称。，俄罗斯没有改变其对难开采石油的长期计划，正在探讨支持勘探行业的方法。

他有信心地认为，尽管美国政府对Gazprom 、Gazprom Neft 、Lukoil 、Surgutneftegas 和Rosneft 等俄罗斯大型能源企业实施制裁，西方巨头仍将致力于俄罗斯油气项目。

“那些与Gazprom Neft和Gazprom合作的外企没有宣布有意放弃项目。”

当被问及俄罗斯是否可能将Gazprom在西伯利亚的Kovykta和Chayanda天然气项目股份售予中国企业，Donskoi表示这应该由Gazprom决定。（完）