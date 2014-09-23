《路透峰会》如果西方能源巨头离开俄罗斯，亚洲企业将取而代之--部长

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科9月22日 - 俄罗斯自然资源部长Sergei Donskoi称，如果西方巨头因欧美制裁俄罗斯退出俄能源项目，亚洲企业将替代他们。
Donskoi在路透俄罗斯投资精英汇上接受采访时称，随着美国针对与俄罗斯在北极圈、深海或页岩项目开展勘探或开采石油的合作，亚洲企业也表达了他们对此的兴趣。受制裁影响的企业需要在9月26日前停止工作。
“他们（亚洲企业）表达了兴趣。很多企业准备与我们合作，不只来自发达国家，也来自发展中国家。”Donskoi指出。
“他们拥有资源，有些情况还拥有适用于并可以在这里开发的技术。因此我们有办法解决与制裁相关的问题。”
但一些分析师表示，替代已经参与勘探的企业需要数年时间，俄罗斯期待的三至五年开始生产需要推后。
Donskoi称。，俄罗斯没有改变其对难开采石油的长期计划，正在探讨支持勘探行业的方法。
他有信心地认为，尽管美国政府对Gazprom 、Gazprom Neft 、Lukoil 、Surgutneftegas 和Rosneft 等俄罗斯大型能源企业实施制裁，西方巨头仍将致力于俄罗斯油气项目。
“那些与Gazprom Neft和Gazprom合作的外企没有宣布有意放弃项目。”
当被问及俄罗斯是否可能将Gazprom在西伯利亚的Kovykta和Chayanda天然气项目股份售予中国企业，Donskoi表示这应该由Gazprom决定。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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