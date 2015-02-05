《路透精英汇》德国智库ZEW主席预期希腊退出欧元区的机率达20%

路透法兰克福2月4日 - 德国智库ZEW主席Clemens Fuest向路透表示，希腊左翼激进联盟党(Syriza)于1月25日胜选之后，希腊退出欧元区的机率已从原本的几近于零跳升到至少20%。

Fuest在接受欧元区路透峰会专访时表示，希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)的政府提出的多项计画皆不切实际，该政府言行让希腊面临退出欧元区的风险，这是没有人希望看到的结果。

Fuest称，“北欧对于希腊可能变成一个无底洞感到忧心，希腊必须提出一个说法，说明为什么这么做不会导致资金永久流向希腊。”Fuest是德国财政部学界顾问团队的一员。

关于希腊选前及选后退出欧元区的机率，Fuest补充称，“我认为其机率已经从零跳升到至少20%。”

希腊新政府承诺将中止已经实施五年之久的节约措施，并提出多项计画试图以与经济成长连动的债券来交换主权债，Fuest称这些计画到最后可能让希腊民众付出更大代价。

“经济下行有结束的希望，所以希腊经济目前正在比较低的水平持稳。”他说。“如果将现有债券转换为与GDP挂钩的债券，将会发生什么情况？希腊最终可能得支付的会更多。”

希腊财政部长瓦鲁法基斯周三与欧洲央行总裁德拉吉会谈之后，周四还将与德国财政部长朔伊布勒会面。

Fuest认为，一旦希腊经济能够推进改革并再度成长，德国政府或许可对给予希腊债务一些弹性持开放立场。

“我想说的是，首先请把经济成长问题放在首位，一定要进行改革。这些对于希腊经济回到正轨来说是不可或缺的。”他表示。

“如果做到了上述的要求，我认为我们--以及德国--都不应该拒绝对债务问题的磋商。但是我认为事情的先后顺序是很重要的。”

Fuest称，尽管欧元区和G20国家敦促德国增加投资，但整体欧元区因此得到的好处却不大。

虽德国1月ZEW经济景气判断指数跳涨至11个月高点，但Fuest忧心低油价对俄罗斯的影响，他认为这些影响将会波及到东欧和德国。

“我认为(低油价)将给俄罗斯经济造成毁灭性打击，东欧难以独善其身。”他说道，并补充称目前低油价的影响已经在信心指标中有所反映。

“由于德国经济很大程度上亦仰赖于东欧，我认为不会意外走强。”

德国政府预期今年经济增长率将在1.5%。(完)

(编译 张明钧/洪曦/孙茉莉; 审校 于春红/李婷仪)

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