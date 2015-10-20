《路透精英汇》菲律宾最大镍矿商财务长称全球镍价或已见底

路透马尼拉10月19日 - 菲律宾最大的镍矿石开采商财务长称，全球镍价可能已见底，减产可能将促进镍价回升。 “我们或许已看到(镍价)在今年见底，因此明年有可能上涨，”Nickel Asia (NIKL.PS)财务长Emmanuel Samson周一在路透全球商品峰会上称。 “考虑到估计60%的生产商如今都在亏损，很难想象当前价位是可持续的。当然，如果某些生产商减产，则肯定会帮助镍价加快反弹。” 伦敦金属交易所(LME)期镍CMNI3今年已累计下跌31%，因主要消费国--中国的需求降温。 印尼2014年1月颁布矿石出口禁令后，菲律宾成为中国最大的镍矿石供应国。Samson说，镍矿石开采商的境遇比冶炼厂好一些，目前矿石价格仍高于印尼实施禁令前的水平。同期LME镍价已下跌约30%至每吨10,450美元左右。 他说，中国6-7%的经济成长率应足以令中国不锈钢需求大体维持在当前水平，保持对菲律宾镍矿石的胃纳。 Samson说菲律宾可能无法完全满足中国的镍矿石需求，因该国缺乏大量高品级矿石，以往这类金属是由印尼供应。 在印尼颁布禁令之前中国囤积了大量印尼矿石，这些库存预料到年底时将消耗完。(完)