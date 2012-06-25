三星预计第二季手机获利超上季 Galaxy S III供应紧张将缓解

* 预计Galaxy S III手机销量将在7月突破1,000万部

* 预计第二季手机部门获利将强于第一季

* Galaxy S III供应紧张情况将自下周开始改善

* 三星电子股价下跌4.2%,韩股综合股价指数跌1.2%

记者 Miyoung Kim

路透首尔6月25日电---韩国三星电子(005930.KS)预计Galaxy S III手机销量将在7月突破1,000万部,成为该集团销售速度最快的智能手机.三星电子上月底推出新款Galaxy S III手机,为苹果(AAPL.O)iPhone的主要竞争对手.

该公司还预计,第二季手机部门获利将强于第一季,安抚市场忧虑.市场担心,新款Galaxy手机供应紧张及全球经济疲弱将给该公司获利带来压力.

三星股价周一下跌4.2%,至四个半月低位,此前越来越多的券商下调其对该公司的获利预估,指因其芯片(晶片)和电信业务令人担忧.韩股综合股价指数.KS11跌1.2%.

"整体市场情况仍充满挑战,因为欧债危机和零件供应吃紧...但是我们的第二季获利将优于第一季,"三星移动部主管JK Shin对记者表示.

三星手机部门第一季获利增长近两倍,至36亿美元,占集团营业利润的73%.

"除了担心它目前在晶片业的颓势外,投资人似乎也担心全球宏观经济困境可能在下半年影响到手机销售,"Korea Investment & Securities分析师Han Seung-hoon表示.

**缺货**

三星Galaxy S III于5月29日开始在全球销售,但出货量一直受到某些部件供应紧缺的影响,比如卵石蓝机型的手机外壳.

由于供应问题,在美国市场,Sprint Nextel Corp (S.N)、T-Mobile及美国电话电报公司(AT&T)(T.N)等主要运营商一直无法提供内置32GB内存的Galaxy.三星于上周四开始在美销售该机型.

"由于Galaxy S III的全球需求旺盛,三星已告知我们,其将无法提供Sprint足够的Galaxy S III存货.Sprint于6月21日开始销售该款手机.我们正与三星就出货日程安排密切合作,"Sprint在网站上表示.

三星移动部主管Shin表示,"S III比其之前系列机型的反馈要好多了...供应无法因应激增的需求.我们已派出高管和员工到(零组件)供应商,以确保供应顺利,希望下周起情况会有改观."

两年前,三星为挑战苹果iPhone的成功,迅速推出首支Galaxy系列手机.当时三星的智能手机市场占有率低于10%.此后三星已超越苹果,三星4月底曾表示,新Galaxy智能手机将会对第二季业绩"贡献良多".

近几周来,分析师调降三星电子第二季智能手机出货量预估,预期最新款Galaxy手机的推出,令旧款机型的销量跌幅深于预期.他们指出,调降预估的其它原因还包括Galaxy S III手机供应吃紧,以及来自华为和中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)等低端制造商的竞争愈发激烈.

Shin称,三星在低端智能手机市场的表现同样不俗.

摩根大通将三星第二季智能手机出货量预估下调10%,至5,000万部.

1-3月当季,三星智能手机销量为4,450万部,相当于每小时卖出近21,000部--市占率为30.6%.苹果iPhone销量则为3,510万部,市占率24.1%.(完)

--编译 许娜/戴素萍/梁睿雪;审校 艾茂林/隋芬

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