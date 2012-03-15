三星电子诉请在荷兰禁售苹果产品遭法院驳回

菲律宾政府考虑禁止未加工矿石出口--官员
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
路透首尔3月15日电---三星电子(005930.KS)周四表示,一家荷兰法院驳回其以维护3G专利权为由禁止苹果(AAPL.O)在荷兰销售iPhone和iPad的要求.
但三星表示,该法院裁定其可以针对使用英特尔(INTC.O)晶片一事进行求偿,这让三星在和苹果最近的官司中得到部分胜利.
三星和苹果的全球专利权大战如火如荼,因双方在争夺智能手机和平板电脑市场的龙头地位.
海牙法院周三裁定,三星不能主张拥有3G专利权来指控苹果使用高通(Qualcomm)(QCOM.O)宽频晶片为侵权行为.三星和高通有签订授权协议.
三星指出,但法院裁定三星可以主张对那些使用英特尔晶片的产品有专利权.
三星在声明稿中表示,"海牙法院的裁决让三星可以依法来继续保护自身专利权."(完)
--编译 戴素萍;审校 程琳
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环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
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