新鸿基证实两名联席主席被廉署拘留

香港主要地产发展商--新鸿基地产证实，公司两名联席主席郭炳江和郭炳联，因怀疑涉及触犯防止贿赂条例的调查而被廉政公署拘留；但新地强调，事件没有及将不会影响集团的正常业务及运作。新地周四晚间发出的声明称，廉署昨天向公司发出公司写字楼的搜查令，并要求提供若干有关指控的资料。路透