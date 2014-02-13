新鸿基两联席主席在涉嫌贪污案中被增加控罪

预计中国二季度住宅地价增速或将进一步放缓--报告
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
路透香港2月13日 -香港主要地产商--新鸿基地产(0016.HK)周四称，公司两名联席主席郭炳江和郭炳联在涉嫌触犯防止贿赂条例被检控的案件中，分别被增加多一项和两项控罪。
公司的声明称，今天接获郭炳江和郭炳联通知他们两人的控罪已被修改，其中郭炳江涉嫌触犯防止贿赂条例而被多加一项控罪，郭炳联涉嫌触犯普通法串谋触犯公职人员行为失当及防止贿赂条例而被多加两项控罪。上述加控采用对其他被告现行之一项或多项控罪中所涉嫌之罪行作出修改，以作上述之新增控罪。
新地表示，事件没有及不会影响公司的正常业务及运作。执行委员会会如常继续负责公司之日常管理及运作。
香港廉政公署于2012年3月底展开行动，先后拘捕了包括郭炳江、郭炳联等几位新地高层及曾担任新地顾问的前政务司司长许仕仁，指他们涉嫌贪污及公职人员行为失当等罪名。(完)
(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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