新鸿基甩卖新界楼盘尾房 二手业主降价压力陡增

路透香港2月11日 -香港主要发展商--新鸿基地产(0016.HK)大幅削价推售新界元朗住宅楼盘“尔峦”的货尾单位（剩余单位），并提供多项折扣和税务优惠。分析师相信，新地再次带头减价，其也发展商也将会跟随，也会加重二手住宅业主的降价压力。

新地昨天公布“尔峦”的销售价单，涉及156个单位，实用面积每平方尺售价介乎7,583-12,433港元。大部份单位尺价在1万港元以下，只有个别特式单位（复式和花园单位）实用尺价在1.2万港元以上；平均每平方尺价9,268港元，较去年推售时低近35%，亦比同区二手楼盘尺价为低。

此外，新地亦为买家提供付款折扣优惠、新地会会员折扣优惠，以及提供按新的从价印花税率（非本地买家和已拥有一套房须付双倍印花税）及买家印花税（15%)的70%作为印花税现金回赠。由于“尔峦”与边境接近，提供税务优惠能为内地买家入市提供诱因。

“新地此举相信是用少量的货尾单位去测试市场承接力有几高，假如有很多人争购，就证明市场仍有需求。”高力国际香港研究及谘询执行董事卢永辉称。

他续称，发展商积极推盘策略将会放在全新楼盘，用货尾测试水温较为方便。他相信，由于新界区未来有较多的新供应，降价压力也最大。

投行瑞银表示，新地大幅减价售楼，将会导致未来其他发展商推盘亦会跟随减价，短期内对二手楼价将带来下调压力。

美联集团(1200.HK)稍早表示，截至去年第四季一手住宅较二手住宅的溢价只有0.2%，是2005年以来新低；相信二手住宅楼价调整幅度须与一手看齐，始能吸引买家。

新地周二股价受压，早盘中段逆市下跌0.53%；恒生指数.HSI升1.07%。(完)

(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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