新鸿基地产委任雷霆为执行董事

中国今年银行等就业机会减少 金融业平均涨薪幅度仍低于10%--报告
路透上海2月17日 - 欧洲最大的金融人才服务公司--摹根麦肯立（Morgan McKinley）最新发布的中国薪酬指南指出，由于银行继续重组业务和削减成本，金融服务业的就业机会在减少，今年银行和金融服务专业人士的涨薪幅度可能仍会低于10%。
路透香港4月11日电---近日受到管理层卷入涉嫌贪污案影响的新鸿基地产(0016.HK)周三宣布,委任负责集团物业销售业务的雷霆为执行董事,明天起生效.
现年57岁的雷霆於1977年加入新地,现为新鸿基地产代理执行董事,负责销售和推广住宅项目,以及收购和出售集团非核心物投资项目.
新地负责收购土地及工程策划的执行董事陈钜源,以及两名联席主席郭炳江和郭炳联於上月先後遭廉政公署拘捕,因涉嫌贪污.新地董事会六名董事(原为七名,其中一名于近日去世)中,一半卷入贪污案.
新地在声明中未有提及委任新董事的原因,而雷霆的任期将直至公司下一次股东大会为止,届时将符合资格膺选连任.
新地今天收低0.31%,报95.35港元;大盘恒生指数.HSI跌1.06%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 黄凯
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