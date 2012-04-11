新鸿基地产委任雷霆为执行董事

路透香港4月11日电---近日受到管理层卷入涉嫌贪污案影响的新鸿基地产(0016.HK)周三宣布,委任负责集团物业销售业务的雷霆为执行董事,明天起生效.

现年57岁的雷霆於1977年加入新地,现为新鸿基地产代理执行董事,负责销售和推广住宅项目,以及收购和出售集团非核心物投资项目.

新地负责收购土地及工程策划的执行董事陈钜源,以及两名联席主席郭炳江和郭炳联於上月先後遭廉政公署拘捕,因涉嫌贪污.新地董事会六名董事(原为七名,其中一名于近日去世)中,一半卷入贪污案.

新地在声明中未有提及委任新董事的原因,而雷霆的任期将直至公司下一次股东大会为止,届时将符合资格膺选连任.

新地今天收低0.31%,报95.35港元;大盘恒生指数.HSI跌1.06%.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 黄凯

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