中国太阳纸业拟在美国建生物精炼项目 总投资约10-13亿美元

路透上海4月28日 - 中国山东太阳纸业股份有限公司(002078.SZ)周三晚间公告称，公司拟在美国阿肯色州投资建设年产能为70万吨的生物精炼项目（绒毛浆项目），项目总投资约10-13亿美元。

公告称，美国当地时间周二，太阳纸业董事长李洪信与美国阿肯色州州长阿萨?哈钦森签订项目投资合作备忘录，约定了合作双方的权利和义务，标志着太阳纸业70万吨生物精炼项目正式落地美国阿肯色州。

太阳纸业将通过自有资金或引进其他投资者等方式筹措项目所需资金，公司对该项目的实际出资将不会超过太阳纸业上一年度资产总额或净资产的50%。2015年公司资产总额和净资产分别为197.18亿元人民币和69.86亿元。

该项目预计建设周期为30个月，将为当地创造250个全职直接工作岗位，以及1,000个间接工作岗位。美国阿肯色州将为太阳纸业提供一系列税收优惠政策及基础设施建设扶持资金等，以确保生物精炼项目的稳步推进并最终投产运行。

太阳纸业目前在生物质精炼领域已形成50万吨的溶解浆生产规模，是世界第三大溶解浆供应商。在美国投资建设的项目将进一步提升该公司在生物质精炼领域的产品生产能力，项目生产的绒毛浆产品将使太阳纸业进入快消品产业上游，为其在个人护理用品领域的可持续发展奠定基础。

太阳纸业周三因重大事项未公告而临时停牌一天，周二收报5.5元。该股周四将复牌。（完）