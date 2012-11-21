孙春兰接替张高丽任天津市委书记

路透北京11月21日电---中共十八大确定了高层人士大局后,一线城市的官员更迭开始紧锣密鼓地进行.继重庆和上海市领导人变动后,中国周三公布另一直辖市天津市委书记人选,由新当选中央政治局委员的孙春兰接任.

孙春兰,62岁,河北饶阳人,现任福建省委书记.此前曾担任辽宁省委副书记、大连市委书记.她是新一届25人中央政治局委员中的两位女委员之一,另一位女委员是国务委员刘延东.

原天津市委书记张高丽已成功当选中央政治委常委,将等待新的任命.

本周中国已相继宣布多个高层人事变动,包括新晋升的中央政治局常委俞正声不再兼任上海市委书记,由上海市长韩正兼任上海市委书记;新当选的中央政治局委员孙政才不再任吉林省委书记,接替张德江出任重庆市委书记.

另外,中国周一公布由孟建柱接替周永康担任中央政法委书记,赵乐际接替李源潮任中央组织部部长.

於11月14日闭幕的中国共产党第十八次全国代表大会,选出习近平、李克强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽七人为中央政治局常委,并选出了25位中央政治局委员.(完)

--发稿 沈燕; 审校 屈桂娟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。