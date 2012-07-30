孙杨领先晋级200米自由泳决赛 与罗切特等众多强敌争第二金

路透伦敦7月29日电（记者 By Julian Linden）---罗切特（Ryan Lochte）、孙杨和安格尔（Yannick Agnel）周一都在泳池中重装上阵，追逐他们在伦敦奥运会上的第二枚金牌。

这三人将在男子200米自由泳中同台竞技，与之相伴的还有来自德国的世界纪录保持者比德尔曼（Paul Biedermann）以及韩国名将朴泰桓（Park Tae-hwan）。这场比赛可能将见证谁才是这个星球上最强的泳坛高手。

罗切特在男子400米混合泳中夺冠，孙杨赢得了男子400米自由泳金牌，而安格尔代表法国队在男子4*100米自由泳接力中取得金牌。

美国队在伦敦水上运动中心（London Aquatics Centre）已经举行过了的八场决赛中每场都拿到了奖牌。在第三个比赛日，他们很有可能继续自己的奖牌之旅。

格里菲斯(Matt Grevers)在男子100米仰泳的预赛中名列第一。来自科罗拉多州的少女富兰克林（Missy Franklin）和索尼（Rebecca Soni）分别在女子100米仰泳和女子100米蛙泳预赛上排名第二。

在美国一连串仰泳名将的名单上，格里菲斯是最新加入的一位。他的夺金之路被一片看好。但是，富兰克林和索尼则双双还会面临激烈的竞争。

西博姆(Emily Seebohm)周六作为澳大利亚队一员拿到了女子4X100米自由泳接力赛的金牌，她在女子100米仰泳预赛中几乎要打破世界纪录，比预赛排名第二的美国选手富兰克林快了将近一秒。

“西博姆的状态太让人难以相信了，但是我不能控制她的表现，”富兰克林说道，她在伦敦将参加七个游泳项目的比赛。“我唯一能做的就是控制好自己。”

北京奥运会的女子200米蛙泳冠军索尼在女子100米蛙泳预赛中受到年轻的立陶宛选手Ruta Meilutyte的阻击，以半决赛第二身份晋级决赛。

年仅15岁的小将Meilutyte在她的第一场国际大赛中没有表现出一丝的紧张，她轻轻松松就拿下了半决赛，比索尼快四分之三秒。

来自澳大利亚的女子100米蛙泳卫冕冠军琼斯（Leisel Jones）以半决赛第六的成绩，连续四届奥运会晋级游泳决赛。她15岁时在悉尼奥运会拿到一枚银牌。

菲尔普斯在参加了他所有七项比赛中的两项後仍未获一金，不过他将以夺冠大热门的身份在男子200米蝶泳中亮相。周一上午将进行该项目预赛。

女子200米自由泳和男子200米混合泳也将在周一进行预赛。（完）

编译：林秀峰 发稿：王燕焜

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