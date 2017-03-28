融创中国去年净利跌25%但增派息 早盘股价曾涨至近一年半高位

路透香港3月28日 - 中国房地产商--融创中国(1918.HK)周二公布的去年净利按年减少约25%，但在剔除公允价值重估及物业减值拨备影响后的毛利按年增加4.4个百分点至23.4%，且增加派息，该股早盘股价最多曾涨至近一年半以来高位。

融创中国高开逾4%后，股价最多曾大涨逾11%至10.42港元的2015年10月初以来高位，香港时间11:02升幅收窄至7.68%。大盘恒生指数.HSI升0.48%。

截至去年12月底止年度，融创中国的净利为24.78亿元人民币，2015年度为32.97亿元，因总利息开支增加，以及按权益法入账的投资税溢利减少所致。去年每股盈利为0.71元，董事会建议派末期息每股0.257元，比2015年度的0.194元大增32.5%。

期内，公司的收入同比升约53.6%至353.4亿元，因交付面积增加近两成，且物业销售均价由2015年的每平方米12,430元升至16,006元。

融创中国去年毛利率为13.7%，同比增加1.3个百分点，在剔除公允价值重新计量及物业减值拨备的影响后，去年毛利率为23.4%，同比增加4.4个百分点，因来自毛利率相对较高的物业产品收入占比增加。

展望今年，融创中国预计政府对房地产行业的流动性收紧和限购限贷等调控政策将不断升级，大部分城市房价的上涨势头将逐步得到遏制，但是供求关系健康的城市不会因为调控升级产生大的波动，市场将保持平稳。

土地市场方面，目前大部分热点城市土地价格过高，尤其在公开市场，获得价格合理土地的机会很少，但随着调控的持续和流动性的收紧，预计今年下半年土地市场有机会逐步回归理性，并且有可能出现一些较好的收并购机会。

公司表示，公司今年预计将有大约82个全新项目推盘开售，货值将超过1,800亿元，加上去年底尚未出售的资源及老项目新推资源，今年全年总可售资源将超过4,100亿元，主要位于一线、环一线及核心城市，公司将持续加快周转和提升销售去化速度，使其有充裕的现金从容应对市场波动和把握市场机会。（完）

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