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中国财经 | 2017年 1月 10日 星期二 09:21 BJT

融创中国以26亿元认购链家增发股份 获后者6.25%股权

路透上海1月10日 - 中国大型地产商--融创中国(1918.HK)周一稍晚公告称，其全资子公司融创房地产斥资26亿元人民币认购中国大型房产经纪商北京链家增发的股份，获后者6.25%股权。

公告指出，融创中国将以内部资源支付本次认购股份代价。增资完成后，融创中国将有权委任一位董事，北京链家将成为公司的联营公司。

融创中国称，公司看好中国房地产存量交易市场的发展空间，且北京链家已在该市场上建立了绝对的优势，未来将有十分广阔的发展前景。而且双方在业务上也有较大的协同和合作空间。

此次增资，意味着北京链家的投后估值达到416亿元。据国内媒体报导，去年链家完成B轮融资后，其估值达368.5亿元，其股东包括华兴资本旗下华晟资本、百度(BIDU.O)、腾讯(0700.HK)等。

北京链家业务覆盖二手房交易、新房交易、租赁等，全国门店数量约8,000家，旗下房产经纪人超过13万名。去年公司税后净利为8.09亿元。

融创中国周一收报6.99港元，过去一个月累计上涨11.7%。（完）

(发稿 林琦; 审校 乔艳红)

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