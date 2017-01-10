融创中国以26亿元认购链家增发股份 获后者6.25%股权

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透上海1月10日 - 中国大型地产商--融创中国(1918.HK)周一稍晚公告称，其全资子公司融创房地产斥资26亿元人民币认购中国大型房产经纪商北京链家增发的股份，获后者6.25%股权。
公告指出，融创中国将以内部资源支付本次认购股份代价。增资完成后，融创中国将有权委任一位董事，北京链家将成为公司的联营公司。
融创中国称，公司看好中国房地产存量交易市场的发展空间，且北京链家已在该市场上建立了绝对的优势，未来将有十分广阔的发展前景。而且双方在业务上也有较大的协同和合作空间。
此次增资，意味着北京链家的投后估值达到416亿元。据国内媒体报导，去年链家完成B轮融资后，其估值达368.5亿元，其股东包括华兴资本旗下华晟资本、百度(BIDU.O)、腾讯(0700.HK)等。
北京链家业务覆盖二手房交易、新房交易、租赁等，全国门店数量约8,000家，旗下房产经纪人超过13万名。去年公司税后净利为8.09亿元。
融创中国周一收报6.99港元，过去一个月累计上涨11.7%。（完）
(发稿 林琦; 审校 乔艳红)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。