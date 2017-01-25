融创中国再度增持金科股份 持股占比升至23.15%

路透北京1月25日 - 中国金科地产集团股份有限公司(000656.SZ)周三公告称，收到融创中国控股(1918.HK)通知函，其通过旗下两家物业管理公司在二级市场继续增持金科股份股票1.68亿股，占总股本的3.14%；增持完成后，融创累计持股比例升至23.15%。

金科股份在深圳证券交易所的公告并显示，自2016年11月30日至2017年1月24日，融创旗下天津润泽物业管理有限公司及天津润鼎物业管理有限公司再度增持公司股票，增持后合计持股12.4亿股，支付总代价约为57.2亿元人民币。

这两家物业公司的实际控制人均为融创中国董事会主席孙宏斌。

金科股份今年1月4日亦发布公告称，公司实际控制人陶虹遐在2016年11月7日至2016年12月30日，通过“华证护航9号”定向资产管理计划增持公司股票4,188万股，增持后持股比例升至2.49%。

据公开数据显示，金科股份的第一大股东为金科股份控股股东金科控股及实际控制人黄红云和陶虹遐夫妇，合计持股比例为25.99%，仍为公司实际控制人。

金科股份总部位于重庆，2011年通过借壳实现上市。其2016年半年报数据显示，报告期末，公司实现销售金额约134亿元，同比增长约22%。

金科股份周二收盘报5.56元，过去一个月累计上涨7.54%。（完）