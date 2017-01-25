融创中国再度增持金科股份 持股占比升至23.15%

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京1月25日 - 中国金科地产集团股份有限公司(000656.SZ)周三公告称，收到融创中国控股(1918.HK)通知函，其通过旗下两家物业管理公司在二级市场继续增持金科股份股票1.68亿股，占总股本的3.14%；增持完成后，融创累计持股比例升至23.15%。
金科股份在深圳证券交易所的公告并显示，自2016年11月30日至2017年1月24日，融创旗下天津润泽物业管理有限公司及天津润鼎物业管理有限公司再度增持公司股票，增持后合计持股12.4亿股，支付总代价约为57.2亿元人民币。
这两家物业公司的实际控制人均为融创中国董事会主席孙宏斌。
金科股份今年1月4日亦发布公告称，公司实际控制人陶虹遐在2016年11月7日至2016年12月30日，通过“华证护航9号”定向资产管理计划增持公司股票4,188万股，增持后持股比例升至2.49%。
据公开数据显示，金科股份的第一大股东为金科股份控股股东金科控股及实际控制人黄红云和陶虹遐夫妇，合计持股比例为25.99%，仍为公司实际控制人。
金科股份总部位于重庆，2011年通过借壳实现上市。其2016年半年报数据显示，报告期末，公司实现销售金额约134亿元，同比增长约22%。
金科股份周二收盘报5.56元，过去一个月累计上涨7.54%。（完）
(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
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路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。