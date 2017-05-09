融创中国称非主动谋求金科股份控制权 将再增持至少2,000万股

路透上海5月9日 - 融创中国(1918.HK)旗下的天津聚金物业管理等三公司表示，持有金科股份(000656.SZ)是基于对其投资价值的认可，并非主动谋求上市公司控制权。未来12个月内，将根据金科股价情况、业务发展等，继续增持金科股份不少于2,000万股。

天津聚金物业管理、天津润泽物业管理和天津润鼎物业管理在给深圳证券交易所的回复中表示，截至回复日，融创中国合计持有金科股份25%股份，仍低于黄红云先生及其一致行动人的持股比例，金科股份的控股股东及实际控制人目前均未发生变化。

不过融创中国指出，如通过增持或其他股东可能减持，不排除成为金科股份第一大股东的可能性。如成为后者第一大股东并取得实际控制权，在收购完成后12个月内不予转让所持股份。另外，认同金科股份管理团队的能力，没有计划在未来12个月内派驻半数以上董事。

截至目前，融创中国为金科股份第二大股东。作为持股5%以上的股东，将遵守关于短线交易的规定，在买入后六个月内不予卖出。

人事方面，金科股份董事会将在5月12日重新选举，融创中国称将新推荐一名符合任职资格的独立董事候选人，并支持现有董事会其他成员留任。同时没有向金科股份推荐监事的计划，高级管理人员应由金科股份董事会根据实际情况予以聘任。

截至去年12月，融创中国持有金科股份比例达20%，逼近实际控制人。本月稍早并公告，通过控股子公司在过去近五个月继续增持金科股票2.665亿股，占总股本的4.99%；增持完成后，融创累计持有金科13.358亿股，持股比例为25%。

金科股份因筹划重大事项停牌，上周四收报6.74元人民币，过去三个月累计上涨24.8%。(完)

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