融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决

路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网(300104.SZ)周五晚宣布，融创中国(1918.HK)受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。

乐视新闻稿指出，此次融创中国战略投资乐视，意义在于市场高度关注的乐视资金链问题将一次性被破解，将使乐视上市公司和整个乐视生态体系均得到充足的资金灌溉。而融创中国亦由此得到进入互联网领域的入场券，并成为一家集房地产、娱乐传媒、智能终端多个产业的大型公司。

乐视网公告显示，本次交易分为三部分，融创关联公司嘉睿汇鑫收购乐视网第一大股东、创始人贾跃亭所持有的8.61%股权（约1.7亿股乐视网股份），代价为60.4亿元，折合每股对价为35.39元，较乐视网停牌前的股价折让1%。转让后，贾跃亭仍直接和间接持有乐视网26.45%股权，保持第一大股东地位，融创为第二大股东。

在经营超级电视业务的乐视致新交易部分，首先是乐然投资和华夏人寿分别向其注资14.3亿元和4亿元认购乐视致新的新增股份。其次，嘉睿汇鑫以49.5亿元受让乐视网和鑫乐资产（员工持股）所持乐视致新共26.1%股权；随后再以30亿元认购乐视致新的新增股份，新增股份约占扩大后股本的10%。

受让及增资完成后，乐视网持有乐视致新40.3118%股份，为第一大股东，嘉睿汇鑫持有33.4959%股份，为第二大股东。

嘉睿汇鑫还将以10.5亿元受让乐视控股持有的乐视影业15%股权，该交易中乐视影业的估值仅70亿元。乐视影业为乐视网关联公司乐视控股旗下公司，贾跃亭持有乐视控股92%股权。

乐视影业是乐视网去年5月披露的定向增发收购计划中的拟收购目标，当时的估值为98亿元，乐视网最新公告指出，此次嘉睿汇鑫受让乐视影业股权，不会影响乐视网的这一定向增发计划。

融创中国在周五晚公告中指出，在不影响其房地产主业持续健康发展的前提下，公司将考虑用少部分资源战略投资于其他有增长潜力的行业中已经具备竞争优势的公司。基于中国巨大的人口基数和购买力的持续提升，公司长期看好科技创新和消费升级领域的投资机会。

该公司称，乐视以其独具竞争力的大屏硬件平台为载体，视频、影视、体育及游戏等为内容，建立了乐视生态娱乐系统的发展空间和巨大潜力，本次投资标的为乐视生态系统中已经成熟和拥有竞争力的业务板块，相信投资事项将会为公司带来较好的资本回报，并且公司与乐视在产业地产领域有较大的合作空间，也将为公司房地产业务的进一步提升带来持续益处。

融创中国还与乐视承诺，将充分利用各自的资源，在包括但不限于智能硬件、互联网、房地产、智能家居、智能社区等领域开展全方位合作，融创中国将作为乐视系公司在房地产领域的唯一合作方；同时，嘉睿汇鑫投资事项完成后，将对乐视系公司的其他股份拥有优先投资权。

乐视网去年12月底透露，公司联合大股东贾跃亭、乐视控股（北京）有限公司已与战略投资者签署战略合作框架协议，涉及交易规模预计超过100亿元。

由贾跃亭等创建的乐视，旗下分为乐视网、非上市的乐视生态以及超级汽车三大板块，近年来公司在乐视生态及超级汽车上投入数百亿元资金，扩张速度过快，资金接继不上。贾跃亭去年11月在致员工的内部信中明确指出，将告别烧钱扩张，转向做深做透市场，其中乐视网要以全面实现盈利为目标。

乐视网此前因股票异常波动及筹划通过非公开发行股票及其他资本方式引入战略投资者事项，公司股票自12月7日起停牌，停牌前收报35.80元。在引入融创中国等战投后，乐视网决定放弃以定向增发方式引入战投，并将于下周一（16日）复牌。（完）