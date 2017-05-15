融创中国斥资逾百亿元人民币收购天津住宅及商业开发项目

路透香港5月15日 - 中国房地产商--融创中国(1918.HK)宣布，将以总代价逾102.5亿元人民币向独立第三方收购天津市一个住宅及商业开发项目的八成股权。

该公司上周五晚间的声明称，将向昆明星耀收购天津星耀80%股权，余下20%仍由昆明星耀持有。天津星耀主要从事位于天津市津南区星耀五洲项目的开发，项目计容建筑面积约300万平方米，其中已售面积约65万平方米。

融创中国表示，收购将有助公司进一步增加其在天津的土地储备及市场份额，并巩固其在天津市场的领先地位及品牌影响力。