融创中国斥资逾百亿元人民币收购天津住宅及商业开发项目

二季度企业家和银行家宏观经济热度指数和信心指数系数上升--人行调查
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透香港5月15日 - 中国房地产商--融创中国(1918.HK)宣布，将以总代价逾102.5亿元人民币向独立第三方收购天津市一个住宅及商业开发项目的八成股权。
该公司上周五晚间的声明称，将向昆明星耀收购天津星耀80%股权，余下20%仍由昆明星耀持有。天津星耀主要从事位于天津市津南区星耀五洲项目的开发，项目计容建筑面积约300万平方米，其中已售面积约65万平方米。
融创中国表示，收购将有助公司进一步增加其在天津的土地储备及市场份额，并巩固其在天津市场的领先地位及品牌影响力。
融创中国周一早盘初段股价升1.36%，报10.42港元。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透6月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:10时，1港元=0.87625人民币)
路透北京6月20日 - 中国股市沪综指周二小幅收跌。分析师指出，今日大盘高开低走，窄幅震荡，明晟MSCI纳入A股决定前整体走势平稳，新能源汽车和苹果产业链概念股领涨。近期央行一系列动作逐渐打消投资者对MPA考核因素的担忧，流动性预期出现改善，市场风险偏好有所提升，大盘有望保持震荡向上走势。