融创中国继续增持金科股份 持股占比20%逼近实际控制人

路透上海12月1日 - 继上月初以参与定增方式认购国内上市房企--金科股份(000656.SZ)后，融创中国01918.HK再度在二级市场加码增持。金科股份周三晚公告称，融创旗下两家物业管理公司合计增持公司股票1.62亿股，占总股本的3.04%；增持完成后，融创累计持股比例上升至20%。

根据权益变动报告书，11月11日至28日期间，融创旗下天津润泽物业管理有限公司增持金科股份8,128.16万股，占总股本的1.52%，价格区间为每股4.86-5.25元；天津润鼎物业管理有限公司亦增持8,102.26万股金科股票，占总股本的1.52%，价格区间为每股5.03-5.23元。

是次增持合计耗资接近8.3亿元人民币。增持后，润鼎物业、润泽物业与一致行动人聚金物业合计持有金科股份从16.96%提升到20%。而三家物业公司的实际控制人均为融创中国董事会主席孙宏斌。

公告称，此次增持系出于对公司未来发展前景的看好，认同公司股票长期投资价值。但未来12个月不排除增持或减持的可能性。

早在11月初，融创中国旗下聚金物业就曾以4.41元每股的价格，参与了金科股份的定增，其认购股份多达9.07亿股。增持后聚金物业成为金科股份单一第一大股东，持股占比16.96%。

目前，金科股份的第一大股东为金科股份控股股东金科控股及实际控制人黄红云和陶虹遐夫妇，合计持股比例为25.44%，仍为公司实际控制人。

金科股份总部位于重庆，2011年通过借壳实现上市。其2016年半年报数据显示，报告期末，公司实现销售金额约134亿元，同比增长约22%。

金科股份周三封板涨停，收盘报5.36元。（完）

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