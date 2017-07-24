融创中国主席孙宏斌当选乐视网新董事长

路透上海7月24日 - 在乐视网(300104.SZ)创始人贾跃亭辞去董事长后，第二大股东融创中国(1918.HK)董事会主席孙宏斌近日当选乐视网新任董事长，近期因资金链紧绷而颇受市场关注的乐视网迎来新掌舵人。

在上周一召开股东大会选出三位新任董事后，乐视网上周六公告显示，该公司董事会上周五召开会议，七位董事全票选举孙宏斌作为公司新董事长。另外，董事会还决定，乐视网法人代表由贾乐亭变更为现任总经理梁军。

据中国证券报周一报导，乐视网内部人士表示，孙宏斌有意让新任董事、乐视影业首席执行官（CEO）张昭统管乐视网内容，负责日常运营，乐视网新高管团队正在逐步确立。

此前，孙宏斌透露，乐视网发展战略将由激进向稳健转变，乐视网将强化自制内容和大屏业务，融创与乐视未来将展开合作。

他还曾表示，乐视网的负债率控制得还不错，公司现在账上有足够的现金。“我们要从实际出发，我们看好这个行业，看未来三年五年，而不只是看今天明天。乐视超级电视是互联网品牌第一名，乐视影业也是中国最好的影业公司之一，乐视网还是A股上市公司，这三块肯定是看好的。”

乐视网因筹划重大资产重组而自4月中起持续停牌，停牌前收报30.68元。（完）