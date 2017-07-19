孙宏斌称融创与万达交易现金流无压力 银行排查很正常

路透上海7月19日 - 第一财经日报周三引述融创中国(1918.HK)董事局主席孙宏斌表示，融创与万达交易的现金流没有压力。该投资交易披露之后，多个银行就已经开始排查，这个事情很正常。

他在接受媒体采访时称，“很多银行跟我们和万达，以及13个万达文旅项目都有交集，银行不关注是不对的。”

孙宏斌再次强调，到今年6月末，公司账上有900亿元人民币现金，能动用的近500亿元。6月销售额285亿，7月销售预计会超200亿，8月以后能超过300亿。再加上2016年10月后基本就停止在公开市场拿地，一直在等合适的并购机会，因此本次交易现金流没有压力。

本月稍早，融创中国宣布以632亿元收购万达的文化旅游项目及酒店资产。总的付款方式中包括万达通过指定银行向融创发放296亿元贷款。

对融创100亿元公司债被上交所终止发行一事，融创回应称这是去年9月报的发债项目，2月主动撤回。孙宏斌补充说，信托中止发行是针对所有房地产行业，而不是仅仅针对融创中国，是中止而非失败。

他并表示，评级机构下调融创评级，对公司来说，除发债有点影响外，其他影响不大。

融创中国周二早盘股价最多挫跌13.5%，回吐过去一周以来因宣布收购万达资产后累积的大部分升幅，此前有内地媒体指融创遭内地金融机构排查资金风险，上日最终收低逾7%。

乐视网(300104.SZ)此前公告，孙宏斌等三人以非独立董事身份进入公司董事会；中国证券报周二援引孙宏斌在乐视网临时股东大会上表态称，“新乐视网”资金不是问题，公司发展战略将由激进向稳健转变，并强化自制内容和大屏业务。(完)