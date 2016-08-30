融创中国中期净利暴跌92% 受累汇兑损失及高毛利项目减少

路透香港8月30日 - 中国房地产商--融创中国(1918.HK)周二宣布，受汇兑损失及高毛利率的物业销售比重下降影响，上半年净利同比锐降92.3%。但公司指下半年可售资源超过1,120亿元人民币，主要位于一、二线核心城市，公司将抓住下半年市场向好的机会，加快推售和提升去化率，实现销售金额和回款的较快增长。

截至6月底止半年，融创中国的净利为7,294万元，去年同期为9.51亿元；但期内收入则大升94.5%，达105.86亿元。毛利率约13.3%，同比增加约1.9个百分点。剔除公允价值重新计量及物业减值拨备的影响，上半年毛利率为约20.9%，同比则下降约2.7个百分点，主要由上半年来自北京及上海的毛利率相对较高的物业收入占物业总收入的比重下降。

“上半年的净利由于阶段性原因出现短期下降，但期内收入大幅长，且毛利率也开始回升，反映公司业务运营向好。”融创中国表示，上半年公司合同销售金额达560.5亿元，6月末公司账面现金达401.5亿元，较去年末增加约48.4%。

今年上半年，受市场汇率波动的影响，融创中国汇兑净损失由去年上半年的约440万元大幅增加至3.76亿元。倘剔除收购股权的收益、汇兑净损失及物业减值拨备的影响，今年上半年公司的核心亏损约3.95亿元，去年同期则为盈利约10.03亿元。

公司表示，今年下半年预计将有大约28个全新项目推盘开售，预计货值将超过400亿元，加上老盘新推，下半年可售资源超过1,120亿元，且这些资源均衡分布于21个市场良好的一、二线核心城市，公司将抓住下半年市场向好的机会，加快推售和提升去化率，实现销售金额和回款的较快增长，支持公司健康发展和应对可能的市场波动风险。

早盘尾段，融创中国股价跌1.28%，报5.4港元；大盘恒生指数.HSI升0.61%。（完）

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