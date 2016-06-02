苏宁云商与阿里完成换股 联手推动零售与制造业深度融合

路透上海6月2日 - 中国电商苏宁云商(002024.SZ)与阿里巴巴(BABA.N)的战略合作进展迅速，双方的换股计划近日完成，并在打通双方的电商平台、物流体系及服务体系后，双方提出将与制造业深度融合，建立C2B（个人TO企业）反向驱动的供应链管理能力。

苏宁云商周三晚公告显示，阿里巴巴旗下淘宝中国软件公司已出资282.33亿元人民币认购苏宁云商增发的股份，占后者19.99%股份，为其第二大股东，该笔股份周一已获得中国证券登记清算公司出具的股份登记证明。近日苏宁云商的开曼子公司已投入21.46亿美元，认购了阿里巴巴增发的2,632.47万股股份，占后者股本的1.05%，每股发行价81.51美元。

公告称，公司与阿里巴巴集团将在保持各自业务独立性的基础上，协同各自在用户、平台、商品、服务、技术等方面的资源，推动各项业务合作，创新O2O（线上线下）商业模式，推动商业零售行业升级发展。

双方合作升级已明确，据公司新闻稿，未来三年，双方将围绕激能品牌商、赋能零售商、服务消费者掀起新一轮融合风暴，为零售链条中的三方提供一体化的解决方案和服务，继续引领零售行业变革提效，推动中国制造业转型升级。

阿里巴巴首席执行官（CEO）张勇指出，“整个线上与线下融合的新商业生态体系将开放给所有品牌商，成为帮助品牌商完成数字化商业转型的‘水、电、煤’，将真正打破存在于线上线下之间，横亘于品牌商和消费者之间的那堵墙。”

具体举措包括向合作伙伴开放用户资源、流量资源、大数据资源，与品牌巨头结成“王者联盟”，将会为品牌商提供从品牌推广、联合营销、联合采销、物流共通、渠道共通等方面的一体化供应链改造。而针对中小平台商，联盟也将开放商品、金融、营销、物流配送、售后服务等互联网零售资源；面向消费者推出服务体验登峰计划，发力个性产品定制。

在三年内，阿里和苏宁将联合“王者联盟”进行品牌孵化及供应链重构，使目前在两平台上具有百亿元销售规模的品牌，如美的(000333.SZ)、海尔、三星(005930.KS)、华为[HWT.UL] 、小米[XTC.UL]等，三年内单品牌在两平台上的年销售额达到500亿元；使目前在两平台上具有50亿元规模的品牌，如联想(0992.HK)、西门子(SIEGn.DE)、索尼(6758.T)、创维(0751.HK)等，三年内达到年销售额200亿元的规模。

双方的成熟化物流供应链和千万平方米仓储资源也将进一步对品牌商开放，帮助品牌实现快速的生产、流通和销售，未来三年至少帮助品牌商降低三成物流配送成本。另外，苏宁、阿里巴巴将联合“王者联盟”投入约100亿元，用于品牌供应链的重构及中小企业的孵化。

阿里巴巴已是全球最大的电子商务企业，平台年销售规模超过3万亿元；而苏宁云商是国内最大的家电零售连锁企业，拥有线下1,600多家门店和5,500多家售后服务网点，双方的会员数超过7亿。

苏宁云商周四早盘跌0.11元，或0.99%，报11.04元；阿里巴巴周三收报76.69美元，跌5.31美元或6.58%，因日本软银(9984.T)拟出售价值79亿美元的阿里巴巴股份。（完）