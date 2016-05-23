苏宁云商拟出售16.5亿元物流资产成立ABS 再尝资产证券化

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透上海5月23日 - 在尝试自有门店资产证券化后，中国家电零售连锁企业苏宁云商(002024.SZ)拟再度试水，拟以不低于16.53亿人民币价格出售自有物流资产，由中信证券(600030.SS)(6030.HK)旗下中信金石基金公司发起成立的资产支持专项计划（ABS）。
公告显示，苏宁云商将成都、南昌、无锡等六处供应链自有仓储物业出售，物业评估值为16.53亿元，由中信金石基金相关方发起设立，并由苏宁金石（天津）基金公司提供支持性服务。公司拟将本次交易所得价款专项用于优质物流仓储资产的并购及提升物流运营能力的投入。
公告预计，此次交易将实现超过3亿元的税后净收益。交易完成后，苏宁云商将按市场价格长期租用这六处仓储物业，苏宁云商需支付的租金较原有折旧有一定的增加。
据公司新闻稿，此项计划开启国内供应链仓储物业资产证券化创新运作先河。这不仅是苏宁云商盘活资产，提供资金运作效率的重要举措，公司还将通过物流仓储地产开发--物流仓储地产运营--基金运作的运营模式，形成物业开发、物业管理与基金运作的闭合循环，从而加速资金循环，实现轻资产、高周转运营，最终推动公司供应链仓储规模的快速扩张。
苏宁云商上周五收报10.5元。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
路透上海1月18日 - 新华社周二稍晚报导称，中国A股上市公司再融资门槛较低、规模较大，再融资后续的解禁减持，以及伴生的违法现象等，让市场担心；据了解，目前监管层正在研究再融资相关政策。