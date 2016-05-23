苏宁云商拟出售16.5亿元物流资产成立ABS 再尝资产证券化

路透上海5月23日 - 在尝试自有门店资产证券化后，中国家电零售连锁企业苏宁云商(002024.SZ)拟再度试水，拟以不低于16.53亿人民币价格出售自有物流资产，由中信证券(600030.SS)(6030.HK)旗下中信金石基金公司发起成立的资产支持专项计划（ABS）。

公告显示，苏宁云商将成都、南昌、无锡等六处供应链自有仓储物业出售，物业评估值为16.53亿元，由中信金石基金相关方发起设立，并由苏宁金石（天津）基金公司提供支持性服务。公司拟将本次交易所得价款专项用于优质物流仓储资产的并购及提升物流运营能力的投入。

公告预计，此次交易将实现超过3亿元的税后净收益。交易完成后，苏宁云商将按市场价格长期租用这六处仓储物业，苏宁云商需支付的租金较原有折旧有一定的增加。

据公司新闻稿，此项计划开启国内供应链仓储物业资产证券化创新运作先河。这不仅是苏宁云商盘活资产，提供资金运作效率的重要举措，公司还将通过物流仓储地产开发--物流仓储地产运营--基金运作的运营模式，形成物业开发、物业管理与基金运作的闭合循环，从而加速资金循环，实现轻资产、高周转运营，最终推动公司供应链仓储规模的快速扩张。

苏宁云商上周五收报10.5元。（完）