苏宁体育收购意大利国际米兰约七成股权 助力国际化开拓（更新版）

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
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路透上海6月6日 - 中国家电连锁零售商--苏宁云商(002024.SZ)母公司苏宁控股周一宣布，旗下苏宁体育集团以约2.7亿欧元收购意大利知名足球俱乐部国际米兰约七成股权。这不仅给国际米兰带来丰厚资金和进入庞大的中国体育市场，也将为苏宁的国际化带来不小助力。
这是中资企业首次并购意大利主流足球俱乐部。苏宁的收购，不仅给国际米兰带来持续的资本投入，从而吸引更多国际球星加盟，还可帮助其进入广阔的中国市场。国际米兰是拥有中国球迷最多的意甲球队，此次收购后，中国将成为国际米兰的第二主场，使其能够更好扎根中国这个全球最大的球迷市场。
苏宁新闻稿称，苏宁体育将透过收购老股和认购增发新股的形式，完成此项收购。交易完成后，国际米兰目前最大股东托希尔（Erick Thohir)旗下ISC仍持有国际米兰俱乐部约三成股权，托希尔仍保留俱乐部主席职位。
“我们相信，有苏宁的持续投入、莫拉蒂的精神鼓舞和托希尔主席的精心管理，强大的国际米兰必将成为培育世界一流球员的摇篮，成为全球天才球员梦寐以求的顶级舞台。”苏宁控股董事长张近东表示。
莫拉蒂是国际米兰的前任主席，自1995年起长期执掌国际米兰，不过由于其家族企业无力支持对国际米兰继续投入，不得不出售国际米兰股权，包括2013年其将七成国际米兰股权出售予印尼富商托希尔。此次苏宁收购国际米兰中，莫拉蒂出售其所持国际米兰所有股权。
体育产业是苏宁控股近阶段确立的六大产业板块之一，其余五大板块包括零售、地产、金融、投资、文化创意。其体育板块业务涵盖国内国际俱乐部经营、体育传媒、青训发展、市场推广、赛事运营与商业销售等全产业链经营，去年底苏宁接手原江苏国信舜天足球俱乐部，从而进军国内甲A联赛。
今年初，苏宁宣布成立国际总部，启动新一轮的国际化发展，除已有的日本和美国市场以外，很快将会进军东南亚和欧洲。新闻稿称，“足球，尤其是国际米兰，将助力苏宁在欧洲和全世界成为知名品牌，成为苏宁走向全世界的名片。”
体育产业已成为近年来不少中国企业海外收购的主要方向之一，其中并购足球俱乐部案例不少。例如大连万达集团参股西班牙马德里竞技俱乐部；互动娱乐(300043.SZ)收购皇家西班牙人俱乐部控股权，以及5月联合睿康以6,000万英镑收购英超阿斯顿维拉俱乐部。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。