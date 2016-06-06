苏宁体育收购意大利国际米兰约七成股权 助力国际化开拓（更新版）

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路透上海6月6日 - 中国家电连锁零售商--苏宁云商(002024.SZ)母公司苏宁控股周一宣布，旗下苏宁体育集团以约2.7亿欧元收购意大利知名足球俱乐部国际米兰约七成股权。这不仅给国际米兰带来丰厚资金和进入庞大的中国体育市场，也将为苏宁的国际化带来不小助力。

这是中资企业首次并购意大利主流足球俱乐部。苏宁的收购，不仅给国际米兰带来持续的资本投入，从而吸引更多国际球星加盟，还可帮助其进入广阔的中国市场。国际米兰是拥有中国球迷最多的意甲球队，此次收购后，中国将成为国际米兰的第二主场，使其能够更好扎根中国这个全球最大的球迷市场。

苏宁新闻稿称，苏宁体育将透过收购老股和认购增发新股的形式，完成此项收购。交易完成后，国际米兰目前最大股东托希尔（Erick Thohir)旗下ISC仍持有国际米兰俱乐部约三成股权，托希尔仍保留俱乐部主席职位。

“我们相信，有苏宁的持续投入、莫拉蒂的精神鼓舞和托希尔主席的精心管理，强大的国际米兰必将成为培育世界一流球员的摇篮，成为全球天才球员梦寐以求的顶级舞台。”苏宁控股董事长张近东表示。

莫拉蒂是国际米兰的前任主席，自1995年起长期执掌国际米兰，不过由于其家族企业无力支持对国际米兰继续投入，不得不出售国际米兰股权，包括2013年其将七成国际米兰股权出售予印尼富商托希尔。此次苏宁收购国际米兰中，莫拉蒂出售其所持国际米兰所有股权。

体育产业是苏宁控股近阶段确立的六大产业板块之一，其余五大板块包括零售、地产、金融、投资、文化创意。其体育板块业务涵盖国内国际俱乐部经营、体育传媒、青训发展、市场推广、赛事运营与商业销售等全产业链经营，去年底苏宁接手原江苏国信舜天足球俱乐部，从而进军国内甲A联赛。

今年初，苏宁宣布成立国际总部，启动新一轮的国际化发展，除已有的日本和美国市场以外，很快将会进军东南亚和欧洲。新闻稿称，“足球，尤其是国际米兰，将助力苏宁在欧洲和全世界成为知名品牌，成为苏宁走向全世界的名片。”

体育产业已成为近年来不少中国企业海外收购的主要方向之一，其中并购足球俱乐部案例不少。例如大连万达集团参股西班牙马德里竞技俱乐部；互动娱乐(300043.SZ)收购皇家西班牙人俱乐部控股权，以及5月联合睿康以6,000万英镑收购英超阿斯顿维拉俱乐部。（完）