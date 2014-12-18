苏宁云商与巴黎银行等合组的消费金融公司获批筹建

兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透上海12月18日 - 中国家电零售连锁企业--苏宁云商集团(002024.SZ)周四公告称，其与南京银行(601009.SS)、法国巴黎银行(BNPP.PA)个人金融集团等合资组建的消费金融公司已获中国银监会批准筹建。
苏宁消费金融公司注册资本3亿元人民币，苏宁云商持股49%，南京银行和巴黎巴分别持股20%和15%，江苏洋河酒厂股份公司(002304.SZ)和先声再康江苏药业公司分别持股10%和6%。所有股东将一次性缴纳注册资本。
该消费金融公司经营范围包括发放个人贷款、接受股东境内子公司及境内股东的存款；向境内金融机构借款；经批准发行金融债券；境内同业拆借；代理销售与消费贷款相关的保险产品；固定收益类证券投资业务等。
公告指出，苏宁消费金融公司的各家股东将共同推进公司筹建事宜，并向江苏银监局提出开业申请。苏宁消费金融公司的开业尚待监管部门审批，存在不确定性。
苏宁云商周三收报9.36元，过去一个月累计上涨19.5%。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
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