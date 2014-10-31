苏宁云商称互联网转型已贯穿全价值链 “双11”将见效果

路透上海10月31日 - 近年来一直在探索互联网转型的中国传统家电零售连锁企业--苏宁云商(002024.SZ)董事长张近东周四稍晚表示，苏宁的互联网转型已贯穿全价值链，从购物、支付至配送、售后，苏宁的线上线下模式（O2O）转型成果将在国内“双11”购物节（11月11日）时集中体现。

他在参加私募股权投资企业弘毅举办的论坛时表示，零售业互联网化不能简单的理解为做个电商网站，而是要迈出从传统电商、O2O零售到全价值链互联网三个阶段，包括前台和后台的互联网化。

“苏宁的转型已经从弯道进入直道，线上线下、前台后台每一个毛孔都正在全部互联网化，”他说。

他表示，目前苏宁正进入到互联网转型第三个阶段，通过供应链互联网变革、互联网金融、物流社会化和公有云，实现企业的全面互联网化。

他说，随着移动互联网的兴起，碎片化的、随时随地自由购物的需求将成为主流，消费者在哪里，需求就在哪里。所以只有线上线下全渠道的布局，购物、支付、配送、售后全流程的融合，以及线下的互联网运营管理才能满足消费者整个流畅的体验。

2012年，弘毅投资投资12亿元参与苏宁云商的定向增发，并推动苏宁由传统门店零售组的重资产业务向以互联网、云计算等为代表的轻资产业务转型。之前苏宁云商已上线了电商网站苏宁易购，加强了线下网点的互联网化，加强了移动端的布局。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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