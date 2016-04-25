苏宁云商整合旗下金融业务并引入战投 获近67亿元资金

路透上海4月25日 - 中国大型家电零售商--苏宁云商集团股份有限公司(002024.SZ)周日晚公告称，拟对旗下第三方支付、供应链金融等金融业务进行整合后，引入战略投资者和实施员工持股，获得近67亿元人民币资金。

公告显示，苏宁云商对旗下第三方支付、供应链金融、理财、保险销售、基金销售、众筹、预付卡等金融业务进行整合，以上海长宁苏宁云商销售有限公司（拟更名为苏宁金融服务（上海）有限公司）为主体，搭建苏宁金服平台。苏宁金服以普惠金融、廉价金融为使命，致力于成为国内领先的金融O2O（线上线下）平台。

公告指出，为了进一步夯实资本实力，高效嫁接苏宁金控及其控股股东苏宁控股的产业资源，苏宁金服将接受苏宁金控58.34亿元注资。苏宁金服及苏宁云商、苏宁金控的核心员工，以及对苏宁金服业务发展有贡献的关联企业核心员工将联合出资8.33亿元参与苏宁金服的增资。

苏宁金控是苏宁云商实际控制人张近东全资子公司苏宁控股的控股子公司。根据去年8月达成的战略联盟协议，阿里巴巴(BABA.N)将认购苏宁云商定向增发股份，成为后者第二大股东，该项增发计划已获中国证监会批复，正待实施。

此次增资后，苏宁云商占苏宁金服60%股权，苏宁金控和员工持股企业分别占35%和5%股份。在增资前，苏宁金服的估值达100亿元，增资后其估值提高至166.67亿元（合25亿美元）。参考艾瑞咨询去年9月发布的中国独角兽企业（指未上市但估计超过10亿美元的企业）估值榜，苏宁金服的估值排名可跻身前15位。

三方还约定，本次增资后，直至苏宁金服完成合格上市之前，若苏宁金服新增任何注册资本，增资方拥有在相同条件下按其持股比例所享有的优先认购权。

此前，国内大型互联网平台纷纷整合其金融业务板块，例如阿里巴巴率先将其金融业务整合组建了蚂蚁金服，百度(BIDU.O)去年底亦组建金融服务事业群组，今年1月京东(JD.O)旗下京东金融宣布完成66.5亿元A轮融资，估值超460亿元。

苏宁云商上周五收报11.05元，过去一个月累计下跌6%。（完）