苏宁国美竞相发力中国在线零售市场业务

被一些人称为“中国百思买”的两大电器零售商苏宁电器和国美电器，眼下正竞相壮大各自电子商务业务，进军蓬勃发展但竞争激烈的在线零售市场。

路透香港12月8日电（记者 Charlie Zhu/Donny Kwok）---被一些人称为"中国百思买(BBY.N)"的两大电器零售商苏宁电器(002024.SZ)和国美电器(0493.HK)，眼下正竞相壮大各自电子商务业务，进军蓬勃发展但竞争激烈的在线零售市场。

尽管苏宁和国美进军这一市场相对较晚，但分析师认为还算及时。他们称，在中国电器需求因房地产市场降温滑落之际，这两家公司可利用电子商务来拓展用户群。

电子商务优势明显，无需新开实体店，就可以在中国这一地理范围跨度大的市场，进行低成本销售。

尼尔森（Nielsen）大中华区零售监测服务总经理Dale Preston称："鉴於很多消费者已建立网上购物习惯，现在时机非常适宜，零售商现在进军电子商务为时已晚的说法是值得商榷的。"

电子商务在中国蓬勃发展。市场研究公司Forrester Research预计，到2015年，B2C电子商务销售将增至1,590亿美元，为去年490亿美元的三倍多；未来三至五年，电子商务占零售销量的份额也将增长逾一倍至5%。

苏宁和国美大约在一年前进军电子商务市场。私募股权公司贝恩资本（Bain Capital）持有国美近10%的股份。

这两家公司去年销售额总计约200亿美元，在线销售只占很小一部分。不过，中国媒体和分析人士称，苏宁和国美希望到这个十年的末尾，电子商务能占总销售额半壁江山。

分析人士称，积极的电子商务策略，将有助於这两家公司利用中国的城市化进程，在未来几年保持双位数的销售和盈利增长。尽管会遭到国内新兴的在线零售公司激烈的价格竞争，但分析师表示，他们成功的机会很大。

在现有基础设施和规模经济效应的基础上，苏宁和国美更可利用他们的强大店铺网络、仓库和供应商、议价话语权和分销管理经验等优势。

但分析师称，因中国房地产市场见顶，加上政府实施的家电补贴政策到期，苏宁和国美的短期增长前景并不乐观。

长盛基金管理公司基金经理吴达称，国美和苏宁已经过了黄金增长期，下个阶段的发展是致力於改善效能和削减成本，而电子商务是实现这些目标的一个方式。

分析师指出，随着在线销售的增长，竞争对手也会像百思买在全球所做那样，优化网络、关闭低效或地理位置不佳的店铺，开设新店铺。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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