苏宁电器今年计划开店至少400家

路透上海2月29日电---中国最大家电零售连锁企业之一的苏宁电器(002024.SZ),计划今年将新开至少400家店,与去年相近;同时重点发展其网上购物业务--苏宁易购,并为苏宁易购设定了300亿元人民币的销售目标,较去年实现的约59亿元销售额猛增四倍.

苏宁电器周三并刊登业绩快报显示,2011年该公司实现营收938.9亿元,同比增长24.35%;净利润48.2亿元,同比增20%;每股收益0.69元.

公司网站近日刊登新闻稿称,苏宁在收购日本家电零售公司LAOX(8202.T)後,去年已在南京开设第一家乐购仕生活广场.今年乐购仕将以乐购仕生活广场、乐购仕旗舰店两大业态在北京、上海、天津、重庆、成都、南京等消费品质高的一线城市开设至少30家门店.

上述新开乐购仕品牌店,将令苏宁电器实行"双品牌"运营,并增强对百货、家居、玩具、动漫、模型等品类的供应链管理.苏宁电器去年6月曾表示,计划五年内乐购仕在中国25个城市开设150家门店.

业绩快报显示,去年苏宁电器在国内新开连锁店398家,海外市场新开12家,在扣除关闭及置换数量後,当年苏宁在海内外净增连锁店382家,总店铺数达1,724家.而其竞争对手--国美电器(0493.HK)主席张大中去年9月对路透表示,未来三年计划每年开新店260家.

家电网上销售正逐渐被国内消费者所接受,例如国美和苏宁先後开通网上购物,而B2C(企业对个人)电子商务企业--京东商城亦携去年获得15亿美元注资的春风,正大举扩张.

新闻稿引述苏宁易购执行副总裁李斌的话称,"今年将在品类丰富、强化运营、提升服务以及信息化建设等方面加大投入,按计划分阶段逐步推进在年内实现中国3C家电网购市场第一的目标."

苏宁电器近期与海尔集团,四川长虹(600839.SS)等国内知名家电企业达成战略合作,计划三年内海尔全线产品在苏宁销售达500亿元,以及长虹在苏宁的销售额突破280亿元.

苏宁电器周三午後报9.09元,跌1.73%.(完)