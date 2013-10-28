苏宁和弘毅联合战略投资pptv聚力

中石油去年净利大减78%再增派特别息 与沙特阿美深化合作（更新版）
路透香港3月30日 - 受累于油气价格大幅下降，中国最大油气生产商--中国石油天然气股份有限公司去年度净利按年大减78%，惟公司再度增派特别股息，反映对未来充满信心。
路透北京10月28日 - 中国大型家电零售连锁企业--苏宁云商集团股份有限公司(002024.SZ)周一在官方微博上发布消息称，将和弘毅联合战略投资pptv聚力，交易规模为4.2亿美元。
苏宁云商副董事长孙为民在发布会上表示，此举是苏宁全面互联网化，加速转型的关键步骤，是苏宁推进数字内容产品，布局引流入口，进行精准营销，创新互联网文化的标志。
PPTV聚力与苏宁云商、弘毅投资联合表示，将持续确保PPTV聚力在资金和战略资源方面的行业领先优势并实现跨越式发展。
苏宁云商周一停牌，上周五收跌，报10.49元。该股过去三个月累计上涨73%。(完)
(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
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路透北京3月30日 - 中国外管局周四称，2016年中国国际收支呈现“经常帐户顺差、资本和金融账户（不含储备资产）逆差”，这一格局在今年料将延续，跨境资本流动继续向着均衡状态收敛。同去年一样，今年经常帐户顺差将继续保持在合理区间，资本和金融账户逆差有望收窄。
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。