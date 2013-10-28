苏宁和弘毅联合战略投资pptv聚力

路透北京10月28日 - 中国大型家电零售连锁企业--苏宁云商集团股份有限公司(002024.SZ)周一在官方微博上发布消息称，将和弘毅联合战略投资pptv聚力，交易规模为4.2亿美元。

苏宁云商副董事长孙为民在发布会上表示，此举是苏宁全面互联网化，加速转型的关键步骤，是苏宁推进数字内容产品，布局引流入口，进行精准营销，创新互联网文化的标志。

PPTV聚力与苏宁云商、弘毅投资联合表示，将持续确保PPTV聚力在资金和战略资源方面的行业领先优势并实现跨越式发展。

苏宁云商周一停牌，上周五收跌，报10.49元。该股过去三个月累计上涨73%。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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