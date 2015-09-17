苏宁云商公布平台开放路线图 并称牵手阿里和万达只是开始

路透上海9月17日 - 中国最大家电零售连锁企业--苏宁云商(002024.SZ)董事长张近东周三首次对外公开苏宁平台开放路线图，苏宁将围绕供应链、物流和O2O（线上线下）服务等零售核心能力，向上游供应商和平台商户开放入口，向平台合作伙伴开放接口，向零售末端的中小微企业开放出口。

过去一个多月内，苏宁云商先后与阿里巴巴(BABA.N)和万达集团联盟。张近东在弘毅年会上表示，这两家线上线下最大的平台企业与苏宁的紧密合作，仅是苏宁迈入全开放时代的重要一部分，平台对外合作才刚刚开始。

“连接一切可连接的对象，开放一切可开放的资源，我们将为合作伙伴创造更多元的价值。”他举例说，未来，或许大家会看到，在阿里巴巴天猫有苏宁易购的旗舰店，在万达有苏宁易购云店，在门口的便利店有苏宁易购。

他指出，苏宁经过六年的互联网转型，在供应链、物流和O2O服务等方面具备零售核心能力。未来苏宁将向更多的平台合作伙伴开放接口，将这些零售核心能力嵌入到各大平台中。

“迈入全开放时代，苏宁将为更多的平台开放接口，而合作伙伴也将通过苏宁这条高速公路，抵达天猫、万达等各类平台。”张近东说。

他还表示，未来苏宁将为零售末端的中小微企业服务，比如社区便利店、社区服务网点、四五级市场的专业服务商等。通过为他们提供正品采购、仓储物流和金融支付等一条龙的服务，苏宁可以输出线下连锁的管理能力，拓展用户，构建离用户最近的零售生态圈。

他并称，未来一段时间，苏宁将集中全部力量，将苏宁超市业务打造成继苏宁电器之后的又一强势品类。

苏宁在8月中与阿里巴巴集团达成全面战略合作，阿里巴巴将成为苏宁云商的第二大股东。此次合作，双方将打通线上线下渠道，将苏宁辐射全国的1,600多家线下门店、5,000个售后服务网点以及四五线城市的服务站与阿里巴巴线上体系实现无缝对接。随后，苏宁又与国内最大的商业地产运营商--万达集团合作，苏宁易购云店等品牌开进万达广场。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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