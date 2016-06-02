苏宁云商接近收购国际米兰足球俱乐部的多数股权--消息

路透米兰/上海6月1日 - 两名消息人士周三表示，中国零售商苏宁云商(002024.SZ)正接近收购意大利顶级足球俱乐部国际米兰的多数股权，最快将于本周末宣布达成交易。

国际米兰是第二家吸引中国买家的意大利足球甲级联赛球队，中国当局正鼓励在国内外进行投资，以使中国成为足球大国。

前意大利总理贝鲁斯柯尼上月表示，已经开始与中国投资人洽谈出售AC米兰多数股权。

收购国际米兰之后将使中国拥有的全球足球资产稳定增加，当中包括持有一集团的股权，该集团旗下拥有英国曼城、纽约市FC、及英国阿斯顿维拉(阿士东维拉)等俱乐部。

苏宁是中国大型民间企业之一，年营收超过200亿美元，旗下拥有中国足球队江苏苏宁。一名消息人士称，“苏宁料将在6月5日前后达成交易。”

另一名消息人士称，与苏宁的协商正在进行中，并称苏宁最后持股可能会远大于原先讨论的20%。

国际米兰是由印尼大亨Erick Thohir所控制。前老板Massimo Moratti持有股权不到30%。意大利晚邮报周三指出，苏宁将买进70%股权，使该俱乐部估值达7.5亿欧元。

该报指出，Moratti将全数出售手中持股；Moratti家族手中握有意大利炼油商Saras (SRS.MI)。

苏宁拒绝置评。未能马上联系上国际米兰置评。(完)