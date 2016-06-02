苏宁云商接近收购国际米兰足球俱乐部的多数股权--消息

中化集团董事长称与中国化工集团合并的报导是谣传
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
路透米兰/上海6月1日 - 两名消息人士周三表示，中国零售商苏宁云商(002024.SZ)正接近收购意大利顶级足球俱乐部国际米兰的多数股权，最快将于本周末宣布达成交易。
国际米兰是第二家吸引中国买家的意大利足球甲级联赛球队，中国当局正鼓励在国内外进行投资，以使中国成为足球大国。
前意大利总理贝鲁斯柯尼上月表示，已经开始与中国投资人洽谈出售AC米兰多数股权。
收购国际米兰之后将使中国拥有的全球足球资产稳定增加，当中包括持有一集团的股权，该集团旗下拥有英国曼城、纽约市FC、及英国阿斯顿维拉(阿士东维拉)等俱乐部。
苏宁是中国大型民间企业之一，年营收超过200亿美元，旗下拥有中国足球队江苏苏宁。一名消息人士称，“苏宁料将在6月5日前后达成交易。”
另一名消息人士称，与苏宁的协商正在进行中，并称苏宁最后持股可能会远大于原先讨论的20%。
国际米兰是由印尼大亨Erick Thohir所控制。前老板Massimo Moratti持有股权不到30%。意大利晚邮报周三指出，苏宁将买进70%股权，使该俱乐部估值达7.5亿欧元。
该报指出，Moratti将全数出售手中持股；Moratti家族手中握有意大利炼油商Saras (SRS.MI)。
苏宁拒绝置评。未能马上联系上国际米兰置评。(完)
(编译 张明钧; 审校 张若琪)
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
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路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。